Япония идет в НАТО. Бездумная политика России приводит ее к полной изоляции
Россия, начав войну из-за желания отодвинуть НАТО подальше от своих границ, достигла обратного — в НАТО вступила Финляндия, а теперь вступает еще и Япония. Об этом пишет адвокат и политолог Александр Чебаненко.
СМИ со ссылкой на главу МИД Японии пишут о фактическом желании этого государства присоединиться к НАТО.
Для начала – об открытии офиса НАТО в этой стране.
При том, что этот союз, как мы знаем, создан с целью объединения усилий государств-членов "для осуществления коллективной обороны и поддержания мира и безопасности".
Такая перспектива выглядит достаточно вероятной.
При этом в ближайшей перспективе.
Даже несмотря на положение Конституции Японии, согласно которой:
- "японская нация… навечно отказывается от войны как средства осуществления своего суверенного права, а также от запугивания военной силой или применения ее как способа разрешения международных конфликтов", и
- "…сухопутные, морские и воздушные войска и другие военные силы не будут содержаться".
Конституцию можно будет изменить, даже сделав это впервые с момента ее принятия в 1947 году.
В отличие от географического положения и, главное, соседей.
Один из которых уже развязал одну из самых кровавых войн в истории человечества в Европе, а второй, как никогда раньше, приблизился к аналогичному шагу, но уже в Азии.
А недофюрер всех обыграл, однозначно…Важно