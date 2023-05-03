Американские ракеты под Питером: чего добилась Россия своей "спецоперацией"

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Россия добилась непредсказуемой цели "СВО": военная база США появится в 200 км от Санкт-Петербурга. Это очень важно для нас…

Находясь на финско-российской границе, американские воины смогут не только завистливо наблюдать в бинокле за неутомимой интоксикацией русского духа, но и расчехлить знаменитые Patriot в непосредственной близости от города на Неве. Это полностью сводит на нет военную доктрину Московии.

Новость об ожидаемой базе США в Финляндии важна для Украины по двум причинам:

Первая из них – это территориальная близость к Санкт-Петербургу. При необходимости американские солдаты смогут обстреливать малую родину бункерного с расстояния 200 км, то есть ракетами с относительно небольшим радиусом действия, что очень экономично. Кроме того, американская ПВО будет перехватывать знаменитое ядерное оружие непосредственно на территории РФ. И это очень прекрасная перспектива, когда ядерная боеголовка бумерангом прилетит куда-нибудь в район Петергофа. Этакий Белгород 2.0 в тылу РФ.

Вторая причина – бункерному придется прикрывать свою питерскую задницу. Он приказал создать новый военный округ в Санкт-Петербурге. Но приказывать, как известно, не мешки таскать. Округ — это по меньшей мере 50 тыс. дополнительно вооруженных, обученных, одетых военных, готовых кормить комаров под финской границей. Туда еще нужно стянуть ПВО, тяжелые вооружения, инженерную и другую технику, которая у рашистов непрерывно заканчивается. А где все это брать, как не на украинском фронте?

Кремль пожалеет, что выпустил Финляндию из-под своего контроля Фото: Sami Takkinen / Yle

Интересный факт: Советы также пытались проглотить Финляндию, как р*сня — Украину.

Сталин в рамках пакта Молотова-Риббентропа отгрыз у Гитлера Финляндию. Родина Йоулупукки понадобилась Кремлю, чтобы сдвинуть границу подальше от Ленинграда. СССР напал на финнов 30 ноября 1939 года. Лига наций (прототип ООН) признала тогда Союз агрессором и исключила из своих рядов (то есть справилась со своими функциями, в отличие от ООН в 2022-м). Спустя 104 дня сталинские войска отступили. В 1944 году финны и Советы подписали т.н. перемирие, в рамках которого Хельсинки пообещали соблюдать нейтральный статус во взаимоотношениях со всеми потенциальными врагами СССР.

Кремль еще пожалеет, что выпустил Финляндию из-под своего контроля. Финская армия — одна из самых боеспособных в Европе: у нее только артиллерийских стволов более 1,5 тыс., в том числе 700 гаубиц, 700 крупнокалиберных минометов и 100 ракетных комплексов. Мощность финской арты превышает потенциал Польши, Германии, Норвегии и Швеции, вместе взятых. Теперь у страны никаких обязательств перед РФ, только перед НАТО.

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