Почему упали донаты на армию и как их вернуть? Люди думают, что за них все сделают танки

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Все чувствуют тот факт, что граждане стали меньше перечислять денег на нужды армии. И здесь не нужно списывать это только на экономическую ситуацию в стране. Это не связанные вещи. Возьмем Киев, Львов или другие западные города страны. Мы можем проехаться с пятницы по воскресенье и увидеть, что все рестораны забиты, люди ездят на дорогих автомобилях, все супермаркеты заполнены. В большей мере, ссылки на экономическую ситуацию звучат как отговорка.

С точки зрения военного человека, мы понимаем, что нам некогда уставать от войны, да и не от чего. Одна из самых важных причин, почему донаты сократились — это ощущение стадии "АТО 2", будто война происходит где-то далеко. В большей степени сейчас помогают люди, которые имеют прямое соприкосновение с фронтом — у кого-то друг воюет, сосед или брат.

Уровень донатов сейчас дошел до того, что военные помогают волонтерам. То есть, военный сам покупает автомобиль и платит волонтеру, чтобы тот эту машину сделал. Или волонтеры помогают другим волонтерам закрыть сбор.

Сейчас Россия вновь начала запускать ракеты и дроны по столице и люди стали активизироваться и вспомнили, что идет война. Спад помощи начался не сейчас, а еще в прошлом году, в мае-июне. Когда начали возвращаться люди, которые изначально уехали и не видели той войны, которая здесь была. Они начали декларировать, что война далеко в Донецке. Это основная проблема.

Гражданское население активизируется во время массированных обстрелов столицы. Тогда людям становится страшно и они понимают, что если атакуют Киев, то война еще не закончилась. Война стала чем-то отдаленным и люди стали перекладывать ответственность: "Если я сбросил месяц назад десять гривен, то пусть теперь сделает это кто-то другой".

"Военные, которые стали возвращаться на ротацию, стали замечать, что начало меняться отношение к ним. Если ранее камуфлированные машины пропускали и гражданские передавали сигареты и продукты, то сейчас камуфлированную машину никто не пропускают.

Для того, чтобы воин вас защитил, он должен быть хорошо экипирован

Люди не понимают какое количество дронов и экипировки используется каждый день. Также есть история, когда СМИ и эксперты по всем каналам рассказывают, что летом мы уже будем в Крыму. И после этого население думает: "Ага, хорошо. Нам дали танки и оружие. Нам говорят, что летом мы уже будем в Крыму, зачем нам тогда напрягаться".

Это не значит, что людям нужно давать негативную информацию, им нужно говорить немного реальной ситуации и не акцентироваться только на положительной. Нужно говорить, что уже есть двести тысяч мертвых россиян и напоминать, какой ценой это происходит и какими жертвами. Что не все так радужно и красиво, как думают люди, выпивающие в центре Киева латте.

У всех есть отвержение и неприятие информации. Но когда открывают глаза и показывают реальную ситуацию, это отрезвляет. А когда говорят, что уже летом вы будете в Крыму, это не способствует помощи армии.

CRAF занимается помощью военным, бригаде Азов, СБУ и ГУР. Помощь заключается в подготовке техники, установки пулеметов, камуфлирование машин и оружия, передача техники и амуниции на фронт. За время полномасштабной войны с РФ CRAF покрасили в камуфляж около двух тысяч машин, 1700 единиц оружия, два ударных дрона и один самолет.

В нашем случае помощь снизилась не в два раза, а намного больше. Сейчас она на околоминимальном уровне. С начала февраля 2022 года по апрель мы закрывали наши запросы за один день. Сейчас для того, чтобы закрыть сбор, нам нужен месяц.

Объем помощи от нас увеличился. Мы понимаем, что из интернета и телевизора все говорят о том, что мы пойдем в контрнаступление. Люди думают, что за них все сделают танки и им участвовать не нужно. Но они забывают — чтобы это контрнаступление состоялось, все ребята должны быть в экипировке, технике и подготовлены. Волонтеры видят масштабы и что работа увеличивается. Для гражданского это, снова таки, где-то далеко и мифическое наступление, которое произойдет в определенный день, время и уже скоро мы будем в Крыму.

Как сохранить фонд, когда вовлеченность украинцев падает? Нам помогают частные инвесторы. И надеемся на то, что люди еще станут активными.

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