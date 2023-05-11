Основные бои этой войны еще впереди. Почему для победы над Россией понадобятся долгие годы

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БЕРИТЕ МАРАФОНСКИЙ ТЕМП

"Война уже растянулась более чем на 14 месяцев, что делает многолетний затяжной конфликт более вероятным. Если войны продолжаются более года, они, как правило, продолжаются в среднем более десяти лет. Об этом говорится в анализе Центра стратегических и международных исследований, который использовал данные о конфликты с 1946 года."

На самом деле Центр стратегических и международных исследований ошибается и прав одновременно. Забывшим напомню: наша текущая война против Московии продолжается уже 10-й год. Один из первых боев под Славянском, в котором погиб капитан ЦСО "А" Геннадий Биличенко, состоялся 13 апреля 2014 года. Именно после этого боя и. о. президента Турчинов объявил начало АТО. К тому времени Московия уже аннексировала Крым, который мы сдали без боя.

К сожалению, в 2014-18 годах войну стыдливо называли АТО, а в 2018-22 — ООС. Бог судья политическим фиглярам, боявшимся назвать войну войной. Сути это никак не меняет…

Первые жертвы этой войны Украина принесла задолго до 24 февраля 2023 года Фото: УНИАН

Когда американцы ввязались во Вьетнамскую войну, Хо Ши Мин был готов к марафону. Именно ему принадлежат слова: "Если американцы хотят вести войну 20 лет — они получат войну на 20 лет". Через 16 лет последний американский солдат покинул вьетнамскую землю…

Кстати, в свое время Джордж Вашингтон, который в своей жизни проиграл больше баталий, чем выиграл, победил британцев, потому что вымотал их в марафоне войны за независимость, длившейся восемь долгих лет…

Поэтому, чтобы победить, мы должны взять марафонский темп и не тешить себя иллюзией отдыха в Крыму (или хотя бы на Азовском побережье) уже этим летом.

Основные бои этой войны еще впереди…

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