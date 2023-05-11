Основные бои этой войны еще впереди. Почему для победы над Россией понадобятся долгие годы
Если война не заканчивается через год, она растягивается на десятилетие, но побеждает тот, кто выдерживает эту марафонскую дистанцию. Об этом рассуждает политолог и волонтер Геннадий Друзенко.
БЕРИТЕ МАРАФОНСКИЙ ТЕМП
"Война уже растянулась более чем на 14 месяцев, что делает многолетний затяжной конфликт более вероятным. Если войны продолжаются более года, они, как правило, продолжаются в среднем более десяти лет. Об этом говорится в анализе Центра стратегических и международных исследований, который использовал данные о конфликты с 1946 года."
На самом деле Центр стратегических и международных исследований ошибается и прав одновременно. Забывшим напомню: наша текущая война против Московии продолжается уже 10-й год. Один из первых боев под Славянском, в котором погиб капитан ЦСО "А" Геннадий Биличенко, состоялся 13 апреля 2014 года. Именно после этого боя и. о. президента Турчинов объявил начало АТО. К тому времени Московия уже аннексировала Крым, который мы сдали без боя.
К сожалению, в 2014-18 годах войну стыдливо называли АТО, а в 2018-22 — ООС. Бог судья политическим фиглярам, боявшимся назвать войну войной. Сути это никак не меняет…
Когда американцы ввязались во Вьетнамскую войну, Хо Ши Мин был готов к марафону. Именно ему принадлежат слова: "Если американцы хотят вести войну 20 лет — они получат войну на 20 лет". Через 16 лет последний американский солдат покинул вьетнамскую землю…
Кстати, в свое время Джордж Вашингтон, который в своей жизни проиграл больше баталий, чем выиграл, победил британцев, потому что вымотал их в марафоне войны за независимость, длившейся восемь долгих лет…
Поэтому, чтобы победить, мы должны взять марафонский темп и не тешить себя иллюзией отдыха в Крыму (или хотя бы на Азовском побережье) уже этим летом.
Основные бои этой войны еще впереди…Важно