Ракеты для Украины. Готов ли Байден передать Украине долгожданные ATACMS

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Почти 18 месяцев назад Россия после многомесячного пограничного противостояния начала полномасштабное вторжение в Украину. Возникший в результате конфликт характеризовался устойчивостью Украины к российской агрессии, во многом благодаря обширной финансовой и военной поддержке со стороны западных держав. Развязанная Москвой кампания, изобилующая военными неудачами, не поколебала упорства Украины и непоколебимой поддержки американским народом победы Украины над Россией.

Приверженность США суверенитету Украины была неизменной опорой американской внешней политики. Президент Байден в феврале 2023 года подтвердил это обязательство, заявив, что "Америка будет твердо стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется". Однако, хотя администрация Байдена сделала смелые публичные заявления о своей поддержке Украины, ее политический подход демонстрирует более осторожную позицию.

Байден неоднократно подчеркивал готовность США оказать Украине необходимую помощь, пообещав делать "все, что потребуется, пока это потребуется". Тем не менее, действия администрации продемонстрировали определенную осторожность, склонность удерживать важнейшее оружие от Украины, отклоняясь от сделанных напористых заявлений.

Это несоответствие между риторикой и политикой отражает нюансированную стратегию, принятую администрацией Байдена. Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, отметил, что существует нежелание прямо заявлять, что "мы хотим, чтобы Украина победила".

Стоит отметить, что помощь США Украине не уменьшилась, а фактически значительно возросла во время президентства Байдена, с инвестициями более 40 миллиардов долларов на помощь в области безопасности с 2021 года. Кроме того, американская общественность продемонстрировала непоколебимую поддержку этого обязательства, что отражено в недавних опросах, проведенных Институтом Рейгана.

Опрос, проведенный в июне 2023 года, раскрывает убедительную картину: явное большинство американцев — фактически три четверти — считают, что для Соединенных Штатов важно, чтобы Украина выиграла войну против России. При этом 86 процентов демократов, 71 процент республиканцев и 58 процентов независимых выразили свою поддержку.

В целом, значительное большинство американцев (59 процентов) высказываются за оказание военной помощи Украине. Сюда входят 75 процентов демократов и 50 процентов республиканцев, хотя есть оппозиция со стороны 41 процента респондентов-республиканцев. Когда те, кто считает поддержку США ценной, узнают, что помощь Украине составляет 3 процента военного бюджета США, их доля подскакивает еще выше. Среди демократов это мнение разделяют 77 процентов, среди республиканцев — 59 процентов, а среди независимых — 46 процентов.

В настоящее время приверженность делу Украины определяется несколькими факторами. Главным среди них является убеждение в том, что сопротивление российской агрессии в Украине отвратит Россию от попыток подобных вторжений в соседние страны. Еще одной важной причиной является защита свободы и суверенитета, где бы они ни находились под угрозой.

Но не все поддерживают оказание помощи. Тридцать процентов американцев выступают против этого, в основном ссылаясь на внутренние потребности как на более высокий приоритет, чем на иностранную помощь. Тем не менее, эти цифры остаются неизменными с течением времени, начиная с последнего голосования в ноябре 2022 года, и подавляющее большинство компенсирует их в пользу продолжения помощи Украине.

Опросы показывают: Америка — за поддержку Украины

Для руководства Украины эта новость — идеально своевременная, поскольку показывает сильную двухпартийную поддержку продолжения помощи в то время, как страна ведет контрнаступление.

Однако для Украины крайне важно сохранять усердие в своем контрнаступлении с высокими ставками и избегать поспешных действий. Президент Владимир Зеленский выразил разочарование более медленными, чем хотелось бы, темпами при высоких ожиданиях со стороны Запада.

При этом администрация Байдена столкнулась с критикой за то, что она утаила критически важные передовые системы вооружений, в которых отчаянно нуждается Украина, сославшись на опасения по поводу возможности дальнейшей эскалации. Законодатели от обеих основных политических партий США активизируют свои усилия, чтобы убедить администрацию Байдена предоставить Украине спорные боеприпасы большой дальности.

В настоящее время существует коалиция членов Палаты представителей, возглавляемая Джейсоном Кроу (демократ от штата Колорадо), которые оказывают все большее давление на администрацию. В письме, адресованном президенту Байдену в июне 2023 года, девять законодателей от обеих сторон призвали его как можно скорее разрешить развертывание систем тактических баллистических ракет ATACMS.

Украина настойчиво запрашивала ракеты большой дальности, такие, как ATACMS, которые имеют дальность поражения до 300 километров. Эти ракеты позволят Украине нацеливаться и нейтрализовать российские припасы, командные пункты и другие важные объекты в глубине вражеской территории, что нанесет серьезный ущерб России.

В отличие от Путина, Байден должен считаться с мнением своих граждан. Это создает для него политический стимул стремиться к скорейшему прекращению войны, особенно в преддверии президентских выборов 2024 года. Таким образом, при нынешней поддержке Байден имеет право снабжать Украину оружием, необходимым для скорейшего завершения войны.

Консенсус среди американцев остается ясным: существует мощная поддержка Украины. Общественное мнение в США отражает твердую готовность поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнута победа, и теперь у лидеров США есть поддержка, необходимая им для принятия решительных мер по оказанию помощи Украине. Президент Байден должен приступить к предоставлению Украине ATACMS и F-16, столь необходимых для ее продолжающегося контрнаступления, чтобы выиграть войну.

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