Не бедный родственник, а реальный конкурент. Почему Украину ждут в ЕС

Related video

Знаете, я рад всем этим заявлениям польских чиновников о блокаде украинского зерна и других с/х продуктов.

Рад по трем причинам:

Во-первых, именно это дает мне уверенность, что в ЕС нас ждут на самом деле, а не декларативно. Потому что те же поляки прошли через это 20 лет назад. И перед Афинским саммитом были забастовки европейских фермеров и профсоюзов, были противоречивые (вплоть до враждебности) заявления политиков, было нагнетание антипольской истерии в СМИ. Все это было. Но Польша в ЕС и получила от партнеров по "унии" все необходимое для развития до сегодняшнего уровня.

Во-вторых, в Польше сейчас выборы, а предвыборные лозунги и реальные действия избранного политика — это "две большие разницы", как у нас, так и у них. И в этом мы неоднократно убеждались. Полякам надо здесь и сейчас склонить избирателя на свою сторону, а партнерство с нами — вне электоральных циклов. Потому что никто из польских политиков не хочет быть тем, кто отдаст приказ отступать за Вислу (как в недавно обнародованном плане обороны от 2011 года).

Состоятся выборы — и польско-украинские отношения снова наполнятся дружбой Фото: Facebook / Владимир Зеленский

В-третьих, сейчас мы для Польши (и всего ЕС) уже не бедный родственник, которому можно что-то пообещать невыполнимое и забыть, а вполне реальный конкурент в борьбе за ресурсы. А значит — это шанс в сложных, но позитивных, условиях вступить во внутриевропейскую конкурентную среду. Потому что мы являемся щитом Европы! И этот статус никто, в здравом уме, не хочет у нас перенимать. А значит — мы можем навязывать свою точку зрения и свои интересы, и учиться учитывать интересы партнеров.

Будет сложно, будет больно, многим не понравится… но будет фантастически интересно!

Приветствую всех нас в новом чудесном мире!

Приветствую во взрослой жизни!

Источник.

Важно