Отдать Украине часть армии США. Почему это — единственный рецепт победы в войне с Россией

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Некоторые критикуют Украину за то, что она так долго шла к победе, а другие задаются вопросом, смогут ли они вообще победить. Конфликт, похоже, зашел в тупик — битва на истощение по образцу Первой мировой войны, в которой много огня, но мало маневров. Почему это так, учитывая, что многие украинцы прошли обучение у союзников по стандартам НАТО?

Ответ один: мы не предоставили украинцам достаточно техники для маневра.

Чтобы вести эту войну, Украина должна уметь стрелять, двигаться и общаться. Несмотря на нехватку боеприпасов, НАТО предоставляет Украине возможность стрелять, даже если с учетом уровня расходов потребуется все больше снарядов и ракет. Starlink предоставил Украине возможность общаться. Чего не хватает, так это достаточного количества защищенной мобильности, также известной как "общевойсковой маневр".

В армии США есть такие формирования: бронетанковые дивизии, состоящие из трех-четырех маневренных бригад танков и боевых машин пехоты, артиллерийской бригады, бригады материально-технического обеспечения и еще одной бригады других средств обеспечения, таких как инженеры, связь и ПВО.

Производство и поставка такого количества техники для Украины займет много лет — время, за которое украинцы платят кровью своих солдат и мирных жителей. И даже если Конгресс одобрит финансирование, запрошенное президентом, проблемы с промышленной базой означают, что оно все равно не будет получено вовремя. А значит, решение состоит в том, чтобы передать это оборудование из армии США сегодня, а затем закупить новое оборудование для американской армии в течение следующих нескольких лет.

Если говорить более конкретно, армия должна перебросить в Украину технику в количестве дивизии. Это не только поможет Украине прорвать оборонительные линии России, но также поможет модернизировать армию США, нарастить промышленную глубину и повысить боеготовность армии в ближайшем будущем, обеспечив 100-процентную укомплектованность существующих подразделений.

Оснащенность дивизии — это не какая-то произвольная цифра. Это напрямую связано с нынешним размером армии, которая изо всех сил пытается сохранить структуру, поскольку находится в разгаре одного из самых серьезных кризисов с набором персонала. Недостаток солдат в подразделениях армии настолько велик, что службе приходится сокращать структуру своих сил специальных операций. Но эти сокращения — только начало, поскольку конечная численность военнослужащих действительной службы за последние несколько лет упала примерно на 7%, с 485 000 человек в 2020 финансовом году до 452 000 сегодня.

Передача этого оборудования поможет модернизировать армию. Многим ее вооружениям уже несколько десятилетий, и в конечном итоге, их придется заменить более современными версиями танка "Абрамс" и боевой машины "Брэдли", а также новой многоцелевой бронированной машиной. Из-за существующего бюджетного давления на армию она не сможет позволить себе необходимую модернизацию техники самостоятельно. Передавая Украине оружие и снаряжение, армия взамен получит более современное вооружение.

Отдать Украине немного собственных "Брэдли" для США значит - улучшить свою армию Фото: US Army

Кроме того, передача этого оборудования обеспечит промышленную глубину, подкрепив урок, который армия и остальные службы должны усвоить из опыта Украины: мы, возможно, не сможем перевооружиться во время войны. Отправка этого оружия, а также бесчисленного количества других видов оружия через постоянные пакеты помощи Пентагона заставила армию быстро увеличить свои собственные возможности по производству инструментов войны.

Возьмем, к примеру, 155-мм артиллерийские снаряды. Без войны в Украине у армии не было бы большого стимула наращивать производство снарядов с 14 000 снарядов в месяц в течение прошлого года до 28 000 снарядов в месяц сегодня и до 57 000 снарядов в месяц к следующей весне — и даже больше, до 100 000 артиллерийских снарядов в месяц к 2025 году.

Это поразительный рост, и переброска еще большего количества оборудования в Украину закрепит этот урок среди армейских руководителей по расширению производства другого необходимого оборудования.

Наконец, армия должна сократить численность своих частей, иначе она опустеет — фраза, появившаяся в конце 1970-х годов и обозначающая армию, существующую только номинально. Обладание слишком большой структурой и недостаточным количеством солдат — это самый быстрый способ получить пустую армию. Таким образом, вывод сегодняшней техники в Украину делает армию более готовой. Когда и если набор персонала восстановится, начнет поступать новое оборудование на замену.

Короче говоря, ради будущего армии и будущего успеха украинского контрнаступления армия должна передать Украине вооружение и технику объемом, равным дивизии. В долгосрочной перспективе это будет небольшая цена за то, чтобы помочь украинцам победить одного из наших главных противников и одновременно модернизировать армию.

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