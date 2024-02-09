Математика неумолима. Почему Россия не сможет выиграть войну с Европой

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Сейчас много говорят о том, как нам нужно готовиться к войне с Россией. Как может осуществляться призыв. В прессе появились статьи о том, как в случае войны часть нашей промышленной базы может быть переоборудована под военное производство.

Для наблюдателя, незнакомого с атавистическими опасениями Запада, восходящими к советской угрозе во время "холодной войны" и обладающего лишь пониманием математики и экономики военной мощи, эта озабоченность, вероятно, покажется удивительной. Экономика России довольно мала, всего около 85 процентов от размера экономики Италии. Ее население составляет около 140 миллионов человек, что меньше, чем в Германии и Франции, вместе взятых. Ей не удалось победить Украину – страну, которая на момент вторжения России была 53-й по величине экономикой в ​​мире после Новой Зеландии и Перу. Даже если в будущем Соединенные Штаты потеряют всякий интерес к защите Европы, стоит ли нам действительно бояться, что Россия может победить объединенные силы ЕС и добраться до Британии?

Взаимосвязь между военной мощью и экономическим ростом сложна и двусторонняя. Ранее я уже писал о том, как более сильная армия может стимулировать долгосрочный экономический рост. Здесь я хочу сосредоточиться на другом направлении: в какой степени более высокий ВВП означает или не означает большую военную мощь и что это означает в свете российской угрозы и для российской экономики.

Классической отправной точкой для анализа отношений между военной и экономической мощью обычно было то, что военная мощь, при прочих равных условиях, является отражением ресурсов, доступных вооруженным силам. Очевидно, что другие вещи, такие как география, альянсы, технологии, военные навыки и опыт или моральный дух, обычно не равны, и мы вскоре вернемся к ним. Но сейчас давайте сосредоточимся на главном измерении.

Ресурсы, доступные вооруженным силам, состоят из тех, которые уже были мобилизованы в качестве вооруженных сил, и тех, которые могут быть мобилизованы быстро и в сроки, необходимые для того, чтобы они были актуальными, если бы они потребовались. Давайте пока представим, что вооруженные силы состоят из двух компонентов: численности личного состава и техники. (Другие факторы, такие как баланс сил – воздух/море/суша – очевидно, тоже потенциально имеют значение. Но давайте упростим условия задачи).

Рассмотрим две противоборствующие страны. У одной — больше населения; у другой — более высокий ВВП. Чтобы создать соответствующие вооруженные силы с точки зрения личного состава и оборудования, стране с большим населением нужно лишь отдавать меньший процент своего населения на вооруженные силы, но она должна выделять более высокую долю своего ВВП.

Военные расходы России по отношению к ВВП

Предположим, вместо этого, что две страны выделили равные доли личного состава и ВВП, и, таким образом, более густонаселенная страна получила больше личного состава, но он хуже оснащен, поэтому каждый солдат менее эффективен. В этом случае мы можем получить представление о гениальной части военной математики, разработанной во время Первой мировой войны: "законе квадратов". Он гласит, что с точки зрения чистого истощения, если одна военная сила более многочисленна, чем другая, но менее эффективна, то для победы соотношение преимуществ эффективности меньших вооруженных сил должно быть больше, чем квадрат соотношения их численного состава. Так, например, это означает, что если у вас на 10 процентов меньше войск, ваши войска должны быть более чем на 21 процент более эффективными, чтобы выиграть войну, основанную на истощении.

Доля населения, которую разные страны могут мобилизовать для борьбы, может различаться. Авторитарное государство может быть в состоянии мобилизовать больше своего населения для участия в боевых действиях. Но авторитарное государство может также иметь то, что мы могли бы назвать "моральным" недостатком – его силы могут оказаться более неспособными сражаться, чем силы, сражающиеся за то, что они считают благородным делом. С другой стороны, есть те, кто утверждает, что некоторые демократические либеральные страны стали настолько ненавидящими себя или декадентскими, что не считают свое собственное дело достаточно благородным, чтобы за него бороться.

Давайте применим некоторые из этих идей к рассмотрению среднесрочной угрозы России для ЕС. Российская экономика составляет около 10 процентов от размера экономики ЕС. ЕС тратит около 1,3 процента ВВП на свою армию, а Россия недавно увеличила свои расходы примерно до 6 процентов. Таким образом, военные расходы ЕС будут примерно в два раза больше, чем у России. Если мы предположим, что увеличение расходов приводит к большей эффективности войск, то по квадратичному закону, чтобы компенсировать расходы вполовину меньше, России необходимо будет мобилизовать более чем на 40 процентов больше войск, чем ЕС, который мог бы отправить в бой — если российские войска будут иметь возможность сражаться с тем же процентом потерь, что и войска ЕС. Объединенные вооруженные силы ЕС насчитывают около 1,4 миллиона военнослужащих. Таким образом, России понадобится около 2 миллионов военнослужащих для войны на истощение. Если предположить, что Россия будет нападать, и применить классическое эмпирическое правило, согласно которому атакующим силам необходимо преимущество 1,5:1 на театре военных действий, России понадобится около трех миллионов человек. В настоящее время в России имеется около 1,2 миллиона военнослужащих, но теоретически около 2 миллионов резервистов.

Если приведенный выше анализ верен, то в среднесрочной перспективе (даже если оставить в стороне любые "моральные" разногласия), то чтобы иметь шанс против объединенного ЕС (и, таким образом, быть в состоянии угрожать Британии), России потребуется либо удвоить или утроить свои нынешние вооруженные силы, либо примерно удвоить или утроить свои военные расходы по отношению к ВВП. Удвоение российских военных расходов увеличило бы его до 12-15 процентов, как в позднем Советском Союзе – уровень, который привел советскую экономику к коллапсу в 1980-х годах. Троекратное увеличение станет еще более разрушительным.

Российская экономика продолжает подвергаться западным санкциям. Одно только нефтяное эмбарго обходится стране в сотни миллиардов долларов. Повторное удвоение или утроение военных расходов приведет к банкротству страны через несколько лет. Россия может как угодно позиционировать себя и угрожать своим маленьким, бедным соседям или даже вторгаться на их территорию. Но математика говорит, что когда дело доходит до угроз в адрес ЕС, не говоря уже о Британии, если мы на Западе продолжим верить в наше дело достаточно, чтобы бороться, если дойдет до этого — то у России просто не будет достаточных экономических ресурсов, чтобы создать серьезную среднесрочную перспективу.

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