Хватит ли ядерных ракет у Британии и Франции: что нужно Европе, чтобы остановить Россию без помощи США

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Дональд Трамп сделал понедельник, 11 марта, днем, который запомнится как позорный. Его заявление о том, что, если он станет президентом после предстоящих выборов, Украина не получит ни копейки помощи, было столь же опасным, сколь и глупым.

Это было именно то, что Владимир Путин хотел услышать. Ему больше не нужно предполагать, что придется идти на реальные компромиссы для окончания войны путем переговоров.

Благодаря безответственности Трампа Зеленский будет вести переговоры с позиции слабости. Российский диктатор потребует не только украинскую территорию, которую он незаконно оккупировал; Украина также будет обязана отказаться от своей независимости и стать постоянным вассалом России как часть ее "сферы влияния".

Но Трамп не только опасен, он еще и фантазер. Он продолжает утверждать, что сможет положить конец войне на Украине за 24 часа, если и когда станет президентом. Он сделал аналогичное заявление во время своего последнего президентства, заявив, что сможет убедить диктатора Северной Кореи отказаться от ядерного оружия, если он и Ким Чен Ын проведут двусторонний саммит. Результатом стало дипломатическое фиаско и унижение Трампа.

Угрозы Трампа будут внимательно изучать в Пекине, Токио и Тайване, а также в Киеве. Си Цзиньпин будет воодушевлен тем, что, если Соединенные Штаты под руководством Трампа откажутся не только от Украины, но и от руководства НАТО и Запада, их приверженность защите свободы Тайваня, а также территорий Японии и Южной Кореи будет серьезно подорвана.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет задаваться вопросом, был ли он прав, сблизившись с США, чтобы помочь сдержать китайскую агрессию против индийских границ.

Трамп четко сказал, что не собирается защищать Европу

Однако в одном отношении мы должны быть благодарны Трампу — он ясно дал понять о своих намерениях за девять месяцев до избрания следующего президента США. Возможно, Трамп блефует, но, учитывая его плачевную предыдущую репутацию, это было бы опасным предположением.

Великобритания, Германия и Франция теперь должны признать, что США при Трампе могут перестать быть надежным союзником и гарантом безопасности Европы.

Трамп угрожает не только Украине, но и Европе в целом. Страны НАТО должны начать фундаментальное расширение и модернизацию нашего оборонного потенциала в течение следующих пяти лет, чтобы справиться с враждебным и агрессивным режимом Путина.

И правительство, и Лейбористская партия должны признать необходимость скорейшего существенного увеличения оборонных расходов Великобритании до 3 процентов от нашего ВВП, с аналогичным увеличением в Германии и Франции. Европа значительно богаче России и может решить эту проблему — если у нее будет к этому желание. Нам также необходимо использовать новое членство Швеции и Финляндии в НАТО, чтобы помочь защитить страны Балтии. Балтийское море в настоящее время в подавляющем большинстве случаев является озером, контролируемым НАТО.

Единственный выход России к Балтике — через небольшой участок береговой линии вокруг Санкт-Петербурга и анклава Калининграда, зажатого между Литвой и Польшей. Если Россия нападет на страны Балтии, теперь оборона этих государств — в отличие от прошлого — может бы быть усилена за несколько часов по воздуху и морю со шведского острова-крепости Готланд, который сейчас является частью территории НАТО.

Но есть еще одна беспрецедентная угроза, которая может возникнуть при президентстве Трампа. Возможно, Европа впервые с 1948 года не будет защищена США от угрозы ядерной войны или ядерного шантажа со стороны Кремля.

Это было бы очень серьезно, но уже существуют средства защиты Европы от российской ядерной угрозы. Великобритания и Франция являются ядерными государствами, обладающими значительными арсеналами ядерного оружия. Эти арсеналы, конечно, намного меньше, чем у России, но они все равно могут опустошить Москву, Санкт-Петербург и большую часть России так же, как Путин мог бы разрушить Западную Европу. Нам и Франции необходимо будет разработать новую стратегию ядерного сдерживания для нашей собственной безопасности и безопасности Европы в целом.

Впервые я инициировал переговоры между Великобританией и Францией о нашем совместном ядерном оружии, когда был министром обороны в начале 1990-х годов. Эти дискуссии были расширены последующими правительствами лейбористов и консерваторов с французскими коллегами.

Теперь мы должны работать с Германией и всеми нашими европейскими соседями, чтобы гарантировать, что, если Трамп снова станет президентом и осуществит свои заявленные угрозы, объединенное обычное и ядерное оружие Европы сможет защитить демократию и свободу на континенте.

Перспектива Трампа снова стать президентом может оказаться всего лишь дурным сном. Однажды он был отвергнут американской общественностью, но однажды он и победил. Черчилль сказал, что вы всегда можете рассчитывать на то, что США поступят правильно, когда они испробуют все остальные варианты. Это по-прежнему вероятно, но это не точно. Если Трамп снова войдет в Овальный кабинет, это может обернуться кошмаром.

У Великобритании были разногласия с Европейским Союзом по многим вопросам, но когда дело касается национальной безопасности, интересы Великобритании совпадают с интересами Европы в целом. Они такие же, какими были, когда врагом был Наполеон, Кайзер или Гитлер. Вместе мы сохраним нашу свободу.

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