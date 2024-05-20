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Мнения

"Тегеранский мясник" ушел. Чего ожидать от Ирана после смерти президента Раиси

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси означает уход одного из самых жестких политиков режима. Эксперт по Ближнему Востоку Доминик Вогхорн в колонке для Sky News пытается представить последствия кадровых перестановок, которые вызовет это событие.

Доминик Вогхорн
Доминик Вогхорн
Журналист, эксперт по Ближнему Востоку
eye 1367
раиси, иран
Фото: Reuters | Ибрахим Раиси был фанатичным сторонником режима и жесткой линии
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Ибрахим Раиси был одним из самых стойких сторонников жесткой линии в Иране, фанатичным и абсолютным верующим в иранскую революцию и ее миссию.

Его смерть на склоне горы на севере страны знаменует важный момент для страны и региона. Это устранит с Ближнего Востока одного из самых жестких и бескомпромиссных игроков.

Человек, который совершил первое прямое нападение на Израиль в истории своей страны, сторонник жесткой линии, под чьим руководством сотни иранцев были убиты в результате жестоких репрессий недавних протестов, возглавляемых женщинами, г-н Раиси имел на своих руках огромное количество крови.

Его устрашающая репутация восходит к 1980-м годам — периоду, который принес ему сомнительное прозвище "Тегеранский Мясник".

Он входил в состав так называемой "коллегии по смертной казни", состоящей из четырех исламских судей, которые приговорили к смертной казни тысячи иранских узников совести во время чистки 1988 года.

Г-н Раиси лично участвовал в двух самых мрачных периодах иранских репрессий. И его считали одним из самых вероятных претендентов на замену пожилого и больного Верховного лидера Али Хаменеи.

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Аятолла Али Хаменеи — первое лицо Ирана
Фото: Getty Images

Его вступление на эту должность гарантировало бы еще годы того же самого — не только внутри страны, но и за ее границами. Под руководством г-на Раиси Иран предпринимал все более и более авантюрные внешние интервенции.

По его инициативе Иран помог хуситам поставить под угрозу международное судоходство в Красном море; он помог "Хезболле" вовлечь Израиль в семимесячную пограничную дуэль; помогал ополченцам в Ираке атаковать и в некоторых случаях убивать американских солдат; и помог ХАМАСу вести войну против еврейского государства.

После двух лет беспорядков, экономических неудач и неуверенного восстановления после пандемии Иран разделен и ослаблен. Его правительство потеряло большую часть своего авторитета из-за зверств, которым оно подвергло своих женщин.

Мало кто за пределами режима и его ярых последователей будет оплакивать человека, который стал свидетелем смерти, заключения или пыток столь многих людей. Без него иранцы могут осмелиться мечтать о менее репрессивных временах. Нынешние аутсайдеры смогут надеяться на менее проблемный Иран.

Но там, откуда он пришел, есть еще много других, и Верховный лидер, скорее всего, найдет нового сторонника жесткой линии, который заменит г-на Раиси.

Опасаются нестабильности в преддверии выборов. Правительство неустойчиво из-за последних событий, его Верховный лидер нездоров. Но правительство постарается обеспечить преемственность как можно быстрее и беспрепятственно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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