"Тегеранский мясник" ушел. Чего ожидать от Ирана после смерти президента Раиси

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Ибрахим Раиси был одним из самых стойких сторонников жесткой линии в Иране, фанатичным и абсолютным верующим в иранскую революцию и ее миссию.

Его смерть на склоне горы на севере страны знаменует важный момент для страны и региона. Это устранит с Ближнего Востока одного из самых жестких и бескомпромиссных игроков.

Человек, который совершил первое прямое нападение на Израиль в истории своей страны, сторонник жесткой линии, под чьим руководством сотни иранцев были убиты в результате жестоких репрессий недавних протестов, возглавляемых женщинами, г-н Раиси имел на своих руках огромное количество крови.

Его устрашающая репутация восходит к 1980-м годам — периоду, который принес ему сомнительное прозвище "Тегеранский Мясник".

Он входил в состав так называемой "коллегии по смертной казни", состоящей из четырех исламских судей, которые приговорили к смертной казни тысячи иранских узников совести во время чистки 1988 года.

Г-н Раиси лично участвовал в двух самых мрачных периодах иранских репрессий. И его считали одним из самых вероятных претендентов на замену пожилого и больного Верховного лидера Али Хаменеи.

Аятолла Али Хаменеи — первое лицо Ирана Фото: Getty Images

Его вступление на эту должность гарантировало бы еще годы того же самого — не только внутри страны, но и за ее границами. Под руководством г-на Раиси Иран предпринимал все более и более авантюрные внешние интервенции.

По его инициативе Иран помог хуситам поставить под угрозу международное судоходство в Красном море; он помог "Хезболле" вовлечь Израиль в семимесячную пограничную дуэль; помогал ополченцам в Ираке атаковать и в некоторых случаях убивать американских солдат; и помог ХАМАСу вести войну против еврейского государства.

После двух лет беспорядков, экономических неудач и неуверенного восстановления после пандемии Иран разделен и ослаблен. Его правительство потеряло большую часть своего авторитета из-за зверств, которым оно подвергло своих женщин.

Мало кто за пределами режима и его ярых последователей будет оплакивать человека, который стал свидетелем смерти, заключения или пыток столь многих людей. Без него иранцы могут осмелиться мечтать о менее репрессивных временах. Нынешние аутсайдеры смогут надеяться на менее проблемный Иран.

Но там, откуда он пришел, есть еще много других, и Верховный лидер, скорее всего, найдет нового сторонника жесткой линии, который заменит г-на Раиси.

Опасаются нестабильности в преддверии выборов. Правительство неустойчиво из-за последних событий, его Верховный лидер нездоров. Но правительство постарается обеспечить преемственность как можно быстрее и беспрепятственно.

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