"Тегеранский мясник" ушел. Чего ожидать от Ирана после смерти президента Раиси
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси означает уход одного из самых жестких политиков режима. Эксперт по Ближнему Востоку Доминик Вогхорн в колонке для Sky News пытается представить последствия кадровых перестановок, которые вызовет это событие.
Ибрахим Раиси был одним из самых стойких сторонников жесткой линии в Иране, фанатичным и абсолютным верующим в иранскую революцию и ее миссию.
Его смерть на склоне горы на севере страны знаменует важный момент для страны и региона. Это устранит с Ближнего Востока одного из самых жестких и бескомпромиссных игроков.
Человек, который совершил первое прямое нападение на Израиль в истории своей страны, сторонник жесткой линии, под чьим руководством сотни иранцев были убиты в результате жестоких репрессий недавних протестов, возглавляемых женщинами, г-н Раиси имел на своих руках огромное количество крови.
Его устрашающая репутация восходит к 1980-м годам — периоду, который принес ему сомнительное прозвище "Тегеранский Мясник".
Он входил в состав так называемой "коллегии по смертной казни", состоящей из четырех исламских судей, которые приговорили к смертной казни тысячи иранских узников совести во время чистки 1988 года.
Г-н Раиси лично участвовал в двух самых мрачных периодах иранских репрессий. И его считали одним из самых вероятных претендентов на замену пожилого и больного Верховного лидера Али Хаменеи.
Его вступление на эту должность гарантировало бы еще годы того же самого — не только внутри страны, но и за ее границами. Под руководством г-на Раиси Иран предпринимал все более и более авантюрные внешние интервенции.
По его инициативе Иран помог хуситам поставить под угрозу международное судоходство в Красном море; он помог "Хезболле" вовлечь Израиль в семимесячную пограничную дуэль; помогал ополченцам в Ираке атаковать и в некоторых случаях убивать американских солдат; и помог ХАМАСу вести войну против еврейского государства.
После двух лет беспорядков, экономических неудач и неуверенного восстановления после пандемии Иран разделен и ослаблен. Его правительство потеряло большую часть своего авторитета из-за зверств, которым оно подвергло своих женщин.
Мало кто за пределами режима и его ярых последователей будет оплакивать человека, который стал свидетелем смерти, заключения или пыток столь многих людей. Без него иранцы могут осмелиться мечтать о менее репрессивных временах. Нынешние аутсайдеры смогут надеяться на менее проблемный Иран.
Но там, откуда он пришел, есть еще много других, и Верховный лидер, скорее всего, найдет нового сторонника жесткой линии, который заменит г-на Раиси.
Опасаются нестабильности в преддверии выборов. Правительство неустойчиво из-за последних событий, его Верховный лидер нездоров. Но правительство постарается обеспечить преемственность как можно быстрее и беспрепятственно.
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