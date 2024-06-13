Три технологии раскола

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Меня довольно сильно триггернули комментарии под постом о пограничниках, который был опубликован два дня назад.

Было неожиданно читать комментарии вроде "границы закрыл не путин" от людей, которых знаю лично.

Думаю, можно констатировать, что есть определенные силы, которые работают на то, чтобы забрасывать выгодные оппонентам мыслевирусы.

Их задача — создать новые дискурсы для разделения общества. Совсем не новое явление. Вспомните Дэвида Морвела и его историю о Джоне Рэмбо. Это не просто боевик. Это история о столкновении двух миров.

Сейчас вижу несколько таких субъектов нарративов.

1. Безымянные боты. Их задача проста — приходить и задавать "неудобные вопросы". Они не предлагают нарративов, а просто расшатывают устойчивые убеждения.

2. Условные "юристы", которые на самом деле защищают не право. Они являются пропагандистами, манипулирующими законом. И довольно часто свои нарративы озвучивают из-за рубежа. Из последних новостей — это, например, харьковчанин Кирилл Яковец (ОО "Нон-стоп"). Он поступил по классике: агитировал за то, что нужно избегать мобилизации, а сейчас вроде как уже находится в Испании.

В биографиях таких лиц может прослеживаться определенная классическая история, которая проверяется сетевым анализом. Тот же Яковец, как пишут СМИ, был юристом предпринимателя Манукяна. Последнего обвиняют в том, что имел предприятия в т.н. ДНР. Защита клиента само по себе дело законное. Но окружение влияет на сознание. Легкий поиск показывает, что Манукян вероятно связан с Арменом Саркисяном, который с ноября 2022 года фигурирует на сайте ГУР как "смотрящий" по набору в российские частные компании.

3. Религиозные движения. Если "московский патриархат" давно находится в зоне наблюдения, то синкретические религии менее изучены. Но имеют свое влияние. За милыми эзотерическими идеями могут скрываться конспирологические теории, которые проповедуют нарративы сопротивления закону или идеи славянского единства. "Аллат Ра" о которой часто пишут — наиболее исследованный феномен.

Уверен, куча милых движений вроде "хиппи" еще не исследованы. Хотя именно заквітчані хиппи встречали ветеранов войны во Вьетнаме далеко не с объятиями.

Какие выводы стоит сделать?

В ситуации адресной работы врага худшее, что можно сделать — это просто забрасывать пропагандистские тезисы. Так не работает.

Во-первых, от государства нужен закон. И адресное донесение его положений до населения. И демонстрация того, что он соблюдается. Что наказываются виновные в преувеличении своих полномочий. Ну и чтобы все стороны понимали права и обязанности.

Таким образом завоевывается доверие.

Во-вторых, нации нужны герои и успешные кейсы. Если не будет успешных кейсов с героями — будут появляться "юристы", которые проповедуют из-за рубежа.

Так формируются примеры.

В-третьих, нужна эмоция справедливости.

Враг будет создавать эмоциональные темы. И давить на справедливость. Справедливость — индивидуальная. Закон — для всех. Эмоция справедливости вытекает из соблюдения законов и примеров для подражания.

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