Magura и Малюк топят врага. Как украинские дроны показывают миру образец современной войны на море

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Этому не было уделено должного внимания, но неожиданная победа Украины в битве на Черном море может стать знаковой в анналах военно-морской войны. Не имея собственного постоянного флота, Украина вывела из строя по меньшей мере одну треть Черноморского флота России, прорвала военно-морскую блокаду и вновь открыла Черное море для перевозок зерна. Объемы экспорта Украины сейчас приближаются к довоенному уровню, что является огромным благом для ее экономики военного времени.

Как Украине удалось совершить этот невероятный подвиг? Частично объяснение можно найти в использовании мощных противокорабельных крылатых ракет, в том числе отечественной "Нептун", которая в 2022 году потопила "Москву", флагман российского Черноморского флота. Но Украина также блестяще внедрила инновации, разработав собственные беспилотные надводные корабли, которые могут охотиться за российскими военными кораблями, как волчьи стаи.

И Magura V5, и Sea Baby ("Морський малюк" в украинской версии — Ф.), по сути, представляют собой беспилотные катера, которые могут быть начинены взрывчаткой или даже запускать собственные ракеты. Они оснащены камерами и спутниковой связью, которые позволяют удаленным диспетчерам направлять их к целям, они двигаются быстро (до 50 миль в час) и сделаны из материалов, которые трудно обнаружить радаром. Самое приятное то, что они дешевы в производстве и не подвергают риску украинский персонал. Дроны стоимостью всего несколько сотен тысяч долларов каждый топят военные корабли стоимостью в несколько миллионов долларов, на изготовление которых могут уйти годы.

"Любой, кто думает, что это не меняет правила игры в будущем войны, просто закрывает глаза на желаемое", — сказал по этому поводу П.В. Сингер из аналитического центра New America.

Джеймс Ставридис, адмирал в отставке и бывший командующий НАТО, согласен с этим: "Мы находимся в абсолютной поворотной точке в морской войне. Большие надводные корабли подвергаются высокому риску со стороны воздушных, надводных и подземных дронов. Чем раньше флоты великих держав, таких как США, поймут это, тем больше у них шансов выжить в крупных сражениях в неспокойном 21 веке. Как в свое время ряд линкоров, уничтоженных в Перл-Харборе, сейчас авианосцы находятся на закате своих дней. Настало время сместить акцент закупок с пилотируемых военных кораблей на более многочисленные и гораздо менее дорогие беспилотные суда".

Военные лидеры США на концептуальном уровне признают меняющуюся природу войны. Мои коллеги Дэвид Игнатиус и Джош Рогин недавно рассказали об усилиях вооруженных сил США по интеграции дронов в свои операции. Военно-морской флот провел обширные испытания беспилотных систем в Персидском заливе и создал две эскадрильи беспилотных надводных кораблей в Тихом океане. Командующие ВМФ понимают, что дроны, которые способны действовать как на поверхности моря, так и над ним и под ним, могут иметь жизненно важное значение для отражения любой попытки Китая вторгнуться на Тайвань.

ВМФ США, несмотря ни на что, ориентирован на войну по-старому Фото: Скриншот

Но американские военные до сих пор не вложили необходимые ресурсы в передовые беспилотные системы, поскольку они по-прежнему прочно привязаны к своим пилотируемым "унаследованным" платформам. Инициатива "Репликатор", о которой было объявлено в прошлом году, является позитивным шагом: это попытка всего Пентагона обойти громоздкие правила закупок и как можно быстрее ввести дроны в оперативные силы США. Однако бюджет проекта составляет всего 500 миллионов долларов в год, а он должен охватить все отрасли обслуживания. А вот бюджет кораблестроения ВМС на 2025 финансовый год составляет 32 миллиарда долларов — и почти все эти деньги пойдут на военные корабли с экипажем, включая фрегаты, эсминцы и авианосцы (стоимостью до 13 миллиардов долларов за штуку), которые с большой вероятностью станут жирной мишенью для китайских дронов, подводных лодок и ракет.

ВМФ не полностью виноват в этом: как и другие службы, он находится во власти "железного треугольника" — оборонных подрядчиков, бюрократов Пентагона и конгрессменов. В 2022 году ВМС попытались вывести из эксплуатации девять прибрежных боевых кораблей, которые страдали от механических проблем и у которых не было бы шансов в конфликте высокой интенсивности с Китаем, но Конгресс распорядился, чтобы пять кораблей остались в строю, поскольку их вывод из эксплуатации нанесет ущерб и будет плохо воспринят в депутатских округах. Программа прибрежных боевых кораблей в конечном итоге может стоить налогоплательщикам 100 миллиардов долларов, не обеспечивая при этом какой-либо полезной боевой мощности.

Несмотря на множество обвинений, суть в том, что ВМФ остается, по сути, боевой силой 20-го века. "Военно-морской флот определенно слишком медленно внедряет технологии дронов", — сказал мне Лорин Селби, отставной контр-адмирал и бывший руководитель военно-морских исследований. "Хорошая новость заключается в том, что наконец-то признано, что дроны играют и будут играть роль в морской войне. Плохая новость заключается в том, что бюджеты еще не отражают это".

Недалеко от США ушли и некоторые американские союзники, которые больше всего могли бы выиграть от беспилотников. На Тайване в прошлом году я был шокирован, обнаружив, как мало усилий остров приложил для интеграции беспилотных систем в свои вооруженные силы. Тайвань продолжает тратить драгоценные оборонные доллары на пилотируемые корабли и самолеты и даже на артиллерийские системы и танки.

По данным Т. Хаммса, выдающегося сотрудника Университета национальной обороны, появление беспилотных систем дает преимущество обороне над наступлением, что затрудняет продвижение атакующих. Это хорошая новость с точки зрения США, учитывая, что Америка является державой статус-кво, стремящейся помешать Китаю переписать карту западной части Тихого океана в свою пользу. Но Соединенные Штаты и их союзники не в полной мере используют преимущества этой новой технологии. "Военно-морские силы по своей сути являются консервативными организациями, поэтому я ожидаю, что изменения будут довольно медленными", — говорит Хаммс.

Проблема в том, что Соединенные Штаты и их союзники не могут позволить себе ждать: по указанию лидера Си Цзиньпина китайская армия быстро наращивает свои силы, чтобы к 2027 году она была готова завоевать Тайвань, если потребуется. При подготовке эффективной обороны нельзя терять ни минуты, и дроны должны быть на передовой.

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