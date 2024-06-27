Зачем Путину Украина: в чем план России по революционному разрушению мирового порядка

Related video

Когда Владимир Путин вторгся в Украину в 2022 году, многие западные наблюдатели считали это временным региональным кризисом, который в конечном итоге перерастет в замороженный конфликт. Два с половиной года спустя эта точка зрения бросает вызов более значимой реальности.

Цель российского лидера — не просто сломить Украину, остановить ее поиски места в семье западных демократий, но куда больше — разрушить возглавляемую Америкой систему безопасности, возникшую после Второй мировой войны. В этом смысле Путин разжигает революцию: использует именно революционную стратегию и тактику против западной системы. Его война в Украине неразрывно связана со стратегической целью его революции.

В начале 1990-х годов российские реформаторы пришли к выводу, что страна может быть конкурентоспособной, только интегрируясь в мировую экономику и отойдя от конфронтации с Западом. Последние 20 лет правления Путина характеризовались двумя совершенно разными, одновременно совпадающими моделями: поэтапный демонтаж демократии и свобод внутри России — и усиливающаяся кампания по делегитимизации Запада, его демократических ценностей и институтов, которые поддерживают их.

Внутри России результатом стало усиление репрессий против российского народа, усиление власти служб безопасности, увеличение благосостояния связанных с Кремлем бизнес-лидеров и рост инвестиций в вооруженные силы. За пределами России Путин оказывает все большее давление на мировой порядок, возглавляемый Америкой; стремится подорвать нормы, принципы и правила западных институтов; организовывает региональную и глобальную оппозицию Западу; он вел военные действия в Грузии, Сирии и ведет в Украине.

Г-н Путин теперь утверждает, что западная система представляет собой экзистенциальную угрозу суверенитету России и ценностям, которых она должна придерживаться. Он говорит о двух резко контрастирующих взглядах на будущее: либо западная система продолжит существовать, а Россия потерпит стратегическое поражение, либо западная система будет заменена, а Россия продолжит существовать. Он убежден, что Россия достигла исторического перепутья в своем постсоветском развитии и что демонтаж существующего мирового порядка и построение нового имеет основополагающее значение для устремлений России к статусу большей державы. Его революционный рывок мотивирован как внутренними целями сохранения власти, так и внешними целями ее расширения.

Темные планы Кремля...

Его революция ценит преимущество России и ее власть над Западом больше, чем сосуществование, взаимную безопасность, избежание кризисов и стабильность в отношениях с Западом. Его видение безопасности требует Европы без НАТО и без организаций, которые поддерживают фундаментальные принципы свободы, демократии и верховенства закона. Это видение также предполагает сотрудничество России с другими странами в целях сдерживания американской мощи в Арктическом, Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах.

Его революция теперь формирует то, как организована Россия, как мобилизуется общество, как расставлены приоритеты промышленности, как выстроена внешняя политика, как структурирована армия и как осуществляются коммуникации. Его легитимность как лидера России – и его место в истории – теперь неразрывно связаны с этой революцией. Он изображает себя единственным лидером, который может провести Россию через этот перекресток истории. Погоня Путина за преимуществом и властью вряд ли будет заменена осторожностью в стремлении к стабильности.

Ни его революция, ни его война не близки к завершению. В Украине он осуществляет одновременно несколько стратегических действий. Активизируя военные операции и нападая на инфраструктуру Украины, он надеется ослабить ее оборону, деморализовать ее вооруженные силы и создать у широких слоев населения ощущение неизбежной победы России. Он также стремится разделить Украину политически. И он хочет подорвать желание Запада продолжать поддерживать Украину в войне.

Ряд признаков говорит о том, что Путин продолжит придерживаться подхода, основанного на революции и войне, еще больше замыкая политику, экономику и вооруженные силы страны в структуру, которая только и может, что поддерживать революцию и войну. Маловероятно, что он остановит революцию, демобилизует вооруженные силы, деконструирует военную экономику или вновь примет западную систему. Столь же маловероятно, что он будет стремиться к заключению политических, экономических соглашений, соглашений по разрешению конфликтов или по контролю над вооружениями с западными странами. Эта революция и война лягут на российское общество огромным грузом – цена, которую г-н Путин, судя по всему, готов заплатить.

Г-н Путин выбрал решительные пути для продвижения российской мощи. Он ведет Россию в новую фазу стратегической конфронтации с Западом по поводу регионального и глобального порядка, возглавляемого Америкой. Согласно его логике, созданная им реальность не является временным механизмом антикризисного управления. Поэтому Запад должен продолжать поддерживать право Украины на самооборону и укреплять коллективную безопасность и оборону евроатлантического региона и всего мира — в рамках стратегической модели противодействия России, ее давления на глобальную систему безопасности. В отсутствие этих шагов Путина получит возможность сопоставить уровень агрессии против западной системы с уровнем своих революционных амбиций.

В конце 2022 года Путин предсказал, что впереди "вероятно, самое опасное, непредсказуемое и в то же время важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны" — положение дел, которое, по его словам, "чревато глобальными конфликтами". Его дестабилизирующая, рассчитанная революция и война против Украины – выбор Путина для России – могут сделать его предсказание реальностью. Он организует и готовит Россию к этому будущему, а не берет курс на его избежание.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно