Как из Кудрицкого не получилось энергетического оппозиционера

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После увольнения с должности экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий должен был пойти на рыбалку, поймать жирного сома, поиграть в теннис или как минимум засесть за игровую приставку и неделю "рубиться" в сетевые игры. Снять, так сказать, стресс. После изнурительного увольнения с должности и получения 40 млн грн премии.

Вместо этого Кудрицкий примеряет на себя футболку оппозиционера и сразу дает широкое и развернутое интервью. Но это так думали сторонники экс-главы "Укрэнерго", которым он представлялся реформатором и талантливым менеджером. Почти как скандальный экс-глава "Нафтогаза" Коболев со своими 40 млн премии, но в долларах.

Однако Кудрицкий нанес удар под дых и провалил ожидания своих защитников, которые еще пару недель назад устроили организованный "плач Ярославны" накануне и после его освобождения. Словом, оппозиционера из Кудрицкого не получилось. Забегая наперед, скажу, что главный посыл из интервью экс-главы "Укрэнерго" — никакого давления со стороны президента Зеленского, Офиса президента не было, и уволился он вообще по согласию сторон.

Ведь если кто-то представлял себе, что слепит из Кудрицкого нового энергетического Нельсона Манделу, Ясира Арафата, Гельмута Коля, Франсуа Миттерана, Билла Клинтона — то получился пшик.

Оппозиционером Кудрицкий быть не хочет. Страшно, рискованно и придется ездить на линию фронта. А потому экс-глава "Укрэнерго" выбирает лайт-версию своего бизнес-будущего и хочет "привлекать средства в украинскую энергетику". Проще говоря — хочет быть лоббистом официальным. Опыт на самом деле уже есть. Кудрицкий и так был лоббистом интересов бизнеса, который работает в сфере энергетики.

Даже традиционную мантру о "смерти корпоративного управления", которую уже успели разогнать в 100500 раз, он повторять не захотел.

Зато в интервью возникает новый образ Кудрицкого. Уже без налета интеллигентного евроменеджера. Перед нами предстает классический постсоветский чиновник, который начинает критиковать и "размазывать" всех, кто виноват в его увольнении. Безусловно, как уже было сказано, кроме президента государства и Офиса президента.

Следующий, второй, образ Кудрицкого — это образ гонимой жертвы. Его постоянно заставляли, на него давили, его чуть ли не преследовали, он держался из последних сил все предыдущие три года. Почти готовый слоган для предвыборной кампании.

Третий образ — это Кудрицкий-либерал. Он против государственного регулирования и готов с головой погрузить рынок электроэнергии Украины в либерализацию. Новые объекты должны строить исключительно частные инвесторы. Правда, Кудрицкий молчит как партизан, что это путь к дальнейшему развалу энергосистемы, ее измельчению. А также экс-глава молчит о пессимистических прогнозах роста цены на электроэнергию в такой либеральной системе и стоимости тарифа на распределение электроэнергии. Население при цене электроэнергии 10-12 грн и распределении по 5 грн будут вспоминать Кудрицкого до икоты последнего.

Не меньше насмешила попытка Кудрицкого примерить на себя четвертый образ борца с монополизмом. Мол, после его увольнения ручной контроль со стороны государства за отраслью будет усиливаться. В условиях войны все эти процессы произошли синхронно во всех энергетических сферах, где были риски, что "рынок поплывет". И даже когда государство забирало под себя облгазы и часть частных облэнерго, Кудрицкий промолчал и где-то быстро исчез.

Не очень он и спешил объяснять, чем отличался ручной контроль государства и ручной контроль со стороны "международных партнеров", которые в последние годы без зазрения совести распределяли деньги "Укрэнерго" — государственные деньги, на минутку, — куда считали нужным. И завозили оборудование тех компаний, которые были определены "правильными".

Пятый образ Кудрицкого — технолога-инженера. "Физическая защита на объектах "Укрэнерго" уже построена", — утверждает в интервью экс-глава НЭК. И почему-то нет ответа на вопрос, почему после ракетных ударов все разлетелось снова вдребезги.

А долгие размышления Кудрицкого, что "я все построил", а другие ничего не построили — это банальное самолюбование. Экс-глава "Укрэнерго" с гордостью сообщает, что из 200 определенных объектов 60 объектов "Укрэнерго" получили второй уровень защиты. А то, что это обычные бетонные блоки и сумма затрат в 16 млрд грн явно завышена — об этом Кудрицкий молчит.

Наконец, последний образ — невозмутимого и с каменным выражением лица энергетика, который защитит каждого украинца от отключений электроэнергии зимой. "Я не считаю, что мы несемся в какую-то катастрофу этой зимой", — уверен Кудрицкий. И сам через минуту соглашается, что отключения электроэнергии могут длиться и до 16 часов в сутки. О возможных ракетных обстрелах, лютых морозах и авариях на ТЭС, АЭС, ГЭС и подстанциях экс-глава "Укрэнерго" предпочитает не говорить.

В конце концов, Кудрицкого можно понять. Не он же теперь будет доделывать недоделки, разгребать проблемы, строить защиту и ремонтировать подстанции, которые так и не были полноценно восстановлены при его каденции.

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