Як із Кудрицького не вийшло енергетичного опозиціонера

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Після звільнення з посади ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький повинен був піти на риболовлю, зловити жирного сома, пограти в теніс або щонайменше засісти за ігрову приставку і тиждень "рубатися" у мережеві ігри. Зняти, так би мовити, стрес. Після виснажливого звільнення з посади та отримання 40 млн грн премії.

Замість цього Кудрицький приміряє на себе футболку опозиціонера та одразу дає широке та розгорнуте інтерв’ю. Але це так думали прихильники ексголови "Укренерго", яким він ввижався реформатором та талановитим менеджером. Майже як скандальний ексголова "Нафтогазу" Коболєв зі своїми 40 млн премії, але в доларах.

Проте Кудрицький завдав удару під дих та провалив очікування своїх захисників, які ще пару тижнів тому влаштували організований "плач Ярославни" напередодні та після його звільнення. Словом, опозиціонера з Кудрицького не вийшло. Забігаючи наперед, скажу, що головний посил з інтерв’ю ексголови "Укренерго" — жодного тиску з боку президента Зеленського, Офісу президента не було, і звільнився він взагалі за згодою сторін.

Адже якщо хтось уявляв собі, що зліпить із Кудрицького нового енергетичного Нельсона Манделу, Ясіра Арафата, Гельмута Коля, Франсуа Міттерана, Білла Клінтона – то вийшов пшик.

Опозиціонером Кудрицький бути не хоче. Страшно, ризиковано і доведеться їздити на лінію фронту. А тому ексголова "Укренерго" обирає лайт-версію свого бізнес-майбутнього і хоче "залучати кошти в українську енергетику". Простіше кажучи – хоче бути лобістом офіційним. Досвід насправді вже є. Кудрицький і так був лобістом інтересів бізнесу, який працює у сфері енергетики.

Навіть традиційну мантру про "смерть корпоративного управління", яку вже встигли розігнати в 100500 раз, він повторювати не захотів.

Натомість в інтерв’ю постає новий образ Кудрицького. Вже без нальоту інтелігентного євроменеджера. Перед нами постає класичний пострадянський чиновник, який починає критикувати та "розмазувати" усіх, хто винен у його звільненні. Безумовно, як вже було сказано, окрім президента держави і Офісу президента.

Наступний, другий, образ Кудрицького – це образ гнаної жертви. Його постійно змушували, на нього тиснули, його мало не переслідували, він тримався з останніх сил усі попередні три роки. Майже готовий слоган для передвиборчої кампанії.

Третій образ – це Кудрицький-ліберал. Він проти державного регулювання і готовий з головою занурити ринок електроенергії України у лібералізацію. Нові об’єкти повинні будувати виключно приватні інвестори. Щоправда, Кудрицький мовчить як партизан, що це шлях до подальшого розвалу енергосистеми, її подрібнення. А також ексголова мовчить про песимістичні прогнози росту ціни на електроенергію в такій ліберальній системі і вартість тарифу на розподіл електроенергії. Населення за ціни електроенергії 10-12 грн і розподіл по 5 грн будуть згадувати Кудрицького до гикавки останнього.

Не менше насмішила спроба Кудрицького приміряти на себе четвертий образ борця з монополізмом. Мовляв, після його звільнення ручний контроль з боку держави за галуззю буде посилюватися. В умовах війни всі ці процеси відбулися синхронно в усіх енергетичних сферах, де були ризики, що "ринок попливе". І навіть коли держава забирала під себе облгази та частину приватних обленерго, Кудрицький промовчав і десь хутко зник.

Не дуже він і поспішав пояснювати, чим відрізнявся ручний контроль держави і ручний контроль з боку "міжнародних партнерів", які останніми роками без докору сумління розподіляли гроші "Укренерго" — державні гроші, на хвилинку, – куди вважали за потрібне. І завозили обладнання тих компаній, які були визначені "правильними".

П’ятий образ Кудрицького – технолога-інженера. "Фізичний захист на об’єктах "Укренерго" вже збудований", — стверджує в інтерв’ю ексголова НЕК. І чомусь немає відповіді на питання, чому після ракетних ударів все розлетілось знову на друзки.

А довгі роздуми Кудрицького, що "я все побудував", а інші нічого не побудували – це банальне самолюбування. Ексголова "Укренерго" з гордістю повідомляє, що із 200 визначених об’єктів 60 об’єктів "Укренерго" отримали другий рівень захисту. А те, що це звичайні бетонні блоки і сума затрат у 16 млрд грн явно завищена – про це Кудрицький мовчить.

Нарешті, останній образ – незворушного і з кам’яним виразом обличчя енергетика, який захистить кожного українця від відключень електроенергії зимою. "Я не вважаю, що ми несемося в якусь катастрофу цієї зими", — впевнений Кудрицький. І сам через хвилину погоджується, що відключення електроенергії можуть тривати і до 16 годин на добу. Про можливі ракетні обстріли, люті морози і аварії на ТЕС, АЕС, ГЕС і підстанціях ексголова "Укренерго" воліє не говорити.

Зрештою, Кудрицького можна зрозуміти. Не він же тепер буде доробляти недоробки, розгрібати проблеми, будувати захист і ремонтувати підстанції, які так і не були повноцінно відновленні за його каденції.

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