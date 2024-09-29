Разноцветные дети 2024-го: почему модные квадроберы — это хорошо для всех

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Ну что, вот я собственными глазами и увидел, кто такие эти квадроберы. Если быть точным, то их подвид — фурри: возвращался из "Сильпо" сегодня и встретил трех девочек лет 15-ти.

Я "писатель-наблюдатель", имею давнюю привычку записывать жизнь на нейроны, а не на камеру телефона, поэтому придется вам поверить мне на слово.

Одна девочка — лисичка, вторая — кошка, третья, судя по всему — пантера. Наш район как-никак Виноградарь, полноценные костюмы зверей себе молодежь позволить не может, поэтому одеты они были скорее стилизовано, на что хватило денег и собственного шкафа: все с ушками на голове, нарисованный черный нос и усы, рукава-чулки в тон футболок: у лисички — оранжевые, у кошки — белые, у пантеры — черные. Какие-то бусы-фенечки на шеях и запястьях, цветные ленты, веревки, шнурочки, а сзади качаются длинные пушистые хвосты.

Честно, ничего милее я за свои 40 лет не видел. Яркие, веселые, смеющиеся.

Но речь здесь будет не о них.

Знаете, что я почувствовал уже возле своего дома, когда волна умиления утихла? Зависть. Белую зависть и одновременно — радость за то, что это поколение может вот так спокойно себе дурачиться по жизни, делать, что хочет, ходить по улице, как им заблагорассудится, и им ничего за это не будет от сверстников — ни физически, ни психологически. То разнообразие субкультур, которое существует у современной молодежи, уже почти не оставляет места буллингу за внешний вид.

Но последние недели, как только народ узнал об этом квадроберинге, покатилась волна хейта. Не от подростков, что интересно, а от взрослых дядь и теть.

Одни говорят, что молодежь не видела хорошего ремня, другая предлагает их поставить на учет в дурку.

Но, дорогие товарищи, вы забыли, каким было ваше детство? А я вам напомню.

Те, кто застали 70-80-е, росли в государственной системе, которая клепала всех строго квадратными — по форме входных дверей заводов. Где "инакомыслие" было криминалом, а за панк-рок решением суда могли отправить на принудительное лечение в сумасшедший дом.

Фильм "Брат-2" — олицетворение стиля 90-х Фото: Открытые источники

90-е, несмотря на новые тренды, полностью сохранили совковую инерцию "общественного порицания". Свобода, которая появилась в воздухе, в ту же секунду подхватилась менталитетом и была инстинктивно укрощена. Потому что предыдущее государство упало, а его жители со своим представлением о мироздании никуда не делись.

Пацаны ходили в спортивках, общались критериями "обоснуй", "ответь", "предъявляли за шмот". Отгребали за длину прически, цвет шнурков и подстраивались под "законы улицы".

Девушки измеряли моду по шкале нарядов Аллегровой и макияжа Салтыковой.

Кто выбивался из этих правил, девушкам — буллинг, парням — в бубен. Субкультуры типа металлистов и прочих "не таких" были нечастыми прохожими, да и те в одиночку не ходили даже днем — опасно.

И тут 2024-й год. Ходят себе разноцветные дети, никого не трогают, не бьют фонари, не мучают котов, не рыгают ром-колой в подъезде. Но нет, все равно — "непорядочек, гражданочка", "пройдемте, гражданин". "Запретить! Не пущать!"

Вы, дяди и тети, как бы вы ни считали себя мудрыми и познавшими жизнь — продукт периода, который когда-то ваши потомки будут называть "темные века". Как сегодня вспоминают Европу времен Инквизиции.

Ваш жизненный опыт, ваши ценности, ваше представление о мире, ваши правила социального поведения, ваши идеалы, ваши привычки и манеры — это то, что не только не понадобится новым украинцам. Это то, что вообще противопоказано передавать по наследству, если мы хотим иметь здоровых людей, которые построят себе счастливую здоровую страну. А не вот это вот, куда вы их притащили.

Подростки уже сегодня более свободны, более открыты, более креативны от нас. И главное — они точно будут способны кардинально изменить страну к лучшему, не боясь хейта за новые идеи. Потому что каждый психолог вам скажет — все великие дела начинаются с таких мелочей, как свобода самовыражения: вот с этих самых лисичек и котиков.

Они этим наиграются и пойдут дальше. А вы как были серыми, униженными, морально нестабильными, озлобленными на весь мир совками, живущими одним ресентиментом, так ими и умрете. Поэтому ваша роль в воспитании нового поколения — просто отойти в сторону и не мешать самолечению нации.

Так что от..битесь от молодежи. Она точно лучше вас.

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