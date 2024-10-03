Октябрьский сюрприз. Почему война в Израиле перевернет гонку в США в пользу Трампа

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В течение последнего года администрация Байдена пыталась предотвратить региональную войну на Ближнем Востоке, опасаясь, что она может втянуть США или нанести ущерб мировой экономике.

Сейчас эта политика близка к провалу. Во второй раз за год Иран выпустил ракеты по Израилю, и США помогли Израилю сбить эти ракеты. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, пообещал, что для Ирана будут "серьезные последствия", и заявил, что США будут "работать с Израилем", чтобы добиться этого. Это звучит зловеще, как угроза совместных американо-израильских военных действий против Ирана.

В апреле Израиль удалось убедить ограничить ответные меры до уровня, с которым иранцы могли молчаливо согласиться — и обмен ударами прекратился. На этот раз вероятность того, что удастся предотвратить дальнейшую эскалацию между Ираном и Израилем, кажется гораздо меньшей.

Израиль только что открыл второй фронт в войне со своими региональными врагами, осуществив наземное вторжение в Ливан в дополнение к тем сокрушительным ударам, которые он уже нанес по поддерживаемым Ираном боевым силам "Хезболла". Правительство Биньямина Нетаньяху явно чувствует, что его враги находятся в бегах. Возможно, оно хочет нанести ответный удар по Ирану, надеясь нанести долгосрочный ущерб исламской республике и, возможно, ее ядерной программе, которой опасаются.

Некоторые в Иране могут опасаться, что идут в ловушку, вновь обстреливая Израиль ракетами. Но неспособность ответить на израильские удары по "Хезболле" - последовавшие за убийством в июле в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании - также покажется Ирану серьезным риском.

Мрачная логика войны и сдерживания предполагает, что держава, которая не в состоянии защитить своих друзей или ответить на нападения в своей столице, выглядит слабой. А слабость потенциально может привести к новым нападениям, а также к потере влияния и престижа.

Наряду со своими жесткими высказываниями Белый дом, возможно, все еще призывает Израиль выверять свои ответные действия и не наносить ответный удар так сильно, чтобы Иран почувствовал себя вынужденным снова повысить ставки. После вывода войск из Афганистана администрация Байдена не хочет быть втянутой в еще один конфликт на Ближнем Востоке.

После провала в Афганистане Америке не нужна еще одна катастрофа Фото: Sky News

Поскольку израильские войска уже воюют в Газе и Ливане, у правительства Нетаньяху могут быть свои причины не идти на эскалацию прямого конфликта с Ираном прямо сейчас. Но если израильтяне решат, что они все-таки хотят предпринять более жесткие прямые действия, они уже показали, что вполне могут проигнорировать призывы администрации Байдена к сдержанности. Хотя Белый дом, возможно, надеется, что, сотрудничая с Израилем, сможет оказать большее влияние на силу и характер израильского ответа.

США на протяжении многих месяцев призывали Израиль не начинать наступление на "Хезболлу". После того как Израиль начал боевые действия в прошлом месяце, администрация Байдена вместе с Великобританией, Францией и другими странами призвала к немедленному прекращению огня в Ливане. Это предложение снова было проигнорировано.

Готовность правительства Нетаньяху просто игнорировать пожелания своего ближайшего союзника и гаранта безопасности проистекает из парадокса, лежащего в основе политики США. Администрация Байдена может призвать Израиль к сдержанности в Газе и Ливане. Но она также всегда будет прикрывать Израиль от последствий эскалации, ссылаясь на всеобъемлющее обязательство защищать его от Ирана и других региональных врагов.

В результате израильское правительство понимает, что может бросать вызов администрации Байдена почти без риска. Более того, это может даже принести определенную выгоду, если все-таки заставит США развернуть свою военную мощь против Ирана.

Вероятность того, что Америка откажется поддержать Израиль в кризисной ситуации - а она всегда невелика - еще больше снижается из-за того, что до президентских выборов в США осталось чуть больше месяца. Камала Харрис флиртовала с тем, чтобы занять более жесткую позицию по отношению к Нетаньяху в вопросе Газы. Но она также хочет выглядеть полностью поддерживающей Израиль в момент опасности. И уж никак она не может рисковать показаться мягкой в отношении Ирана, с которым у США давняя история вражды, восходящая к кризису с заложниками 1979-81 годов.

Тем не менее, нынешняя опасная ситуация может стать плохой новостью для Харрис. Дональд Трамп любит утверждать, что во время его президентства на планете царил мир, а "слабость" администрации Байдена привела к войнам в Европе и на Ближнем Востоке. Эта последняя эскалация как нельзя лучше подходит для его версии.

Каждый раз, когда в Америке проходят президентские выборы, появляются предположения о возможном "октябрьском сюрпризе", который перевернет ход гонки, когда до голосования остаются считанные недели. Израиль и Иран только что преподнесли октябрьский сюрприз на этих выборах, и Трамп может стать его бенефициаром.

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