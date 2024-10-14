Главное разочарование N Crypto Awards 2024 — почему провалилось выступление Николая Удянского

Related video

Почему лучше промолчать, когда нечего сказать — впечатления от выступления хедлайнера конференции Николая Удянского в Киеве.

Есть устойчивое мнение: лучше молчать, чем заниматься пустословием или городить откровенную чушь. Очередное подтверждение этому тезису нашлось на широко разрекламированной N Crypto Awards 2024, которая прошла в Киеве в первой декаде октября. Слушателям обещали рассказы о "криптовалютных трендах, перспективных блокчейн проектах" и многом другом. Самый дешевый билет туда продавали за 1,5 тыс. грн. (online), стандартный за 3 тыс. грн., а VIP — за 8 тыс. грн.

Презентуя спикеров, продавцы вовсю продвигали украинского хедлайнера, который до сих пор не выступал на публике, а только организовал конференции, просто как "вишенку на торте" — Николая Удянского, основателя криптобирж Coinsbit и Qmall Exchange. В принципе, для продавцов это привычная история — превозносить распиаренное имя, чтобы билеты лучше расходились.

Да и сам Удянский в начале непродолжительного публичного выступления активно продавал себя, хвастаясь реализацией многочисленных международных проектов на крипторынке. Но по ходу подчеркивая, что нередко участвовал там вторым номером, а некоторые просто не хочет называть, признавая их закрытость, прозрачность и даже намекая на определенную сомнительность. Было очевидно, что некоторых своих "достижений" он откровенно стесняется и точно не указал бы в резюме.

Вспоминал и хвастался преимущественно криптобиржей Qmall, созданной незадолго до большой войны, в ноябре 2021 года. Тем, что за первые 3 месяца существования проекта смог собрать 200 тыс. украинских пользователей и выйти на большие обороты, уточняя, что на него работала сотня работников. "Если Qmall вернется в мои руки, он пойдет вверх", — попутно уверял Николай Удянский, не конкретизируя текущей проблематики. Хотя все мы еще помним, что проект позиционировал себя как первая украинская биржа, регулируемая Минцифры и Нацбанком, что было опровергнуто обоими ведомствами и на самом деле доказало ложь Удянского.

Ответственность за угасание Qmall он переложил на Национальный банк, который, как известно, в первый же день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, был вынужден ввести множество военных ограничений на транзакции, покупку инвалюты и т.д. для мобилизации финансового рынка и перевода экономики на новые рельсы.

"Нацбанк отрубил гривну, и мы дошли до нуля. Попробовали восстановить через p2p, но это не помогло. Люди начали выводить деньги и продавать, медвежий рынок", — оправдывался Удянский.

Это, по сути, единственное откровение или даже саморазоблачение этого спикера, хотя неоднозначное и даже спорное для многих. А некоторые даже увидели в нем откровенную сенсацию, ведь криптобизнесмен Николай Удянский впервые публично заявил, что пытался с помощью переводов между физлицами в формате p2p обходить табу/ограничения Нацбанка, но даже это не помогло спасти бизнес. Как известно сейчас, это и другие движения по p2p-платежам впоследствии вылились в глобальные запреты для всех без исключения украинцев со стороны Национального банка. Можно предположить, что откровения Удянского смогут заинтересовать НБУ, а возможно, и нашу финансовую разведку — Госфинмониторинг.

Криптоактивист во время выступления в Киеве немного шевелил прошлое (больше в оправдательной форме), говорил, что не верит в современный крипторынок, называл его "диким мероприятием" — это все впечатления для многих присутствующих от разрекламированного хедлайнера Удянского на N Crypto Awards 2024.

Еще он призвал участников конференции верить в Бога, козырял секретом Полишинеля о том, что самый безопасный вариант — это спотовая торговля (сделки с немедленной поставкой актива) и что регулирование крипты позволит сократить количество мошенничеств. Что известно даже самым молодым игрокам или тем, кто интересуется. А еще как мантру повторял сказку о том, что большие деньги проще заработать, чем маленькие.

Скажу от себя: восемь тысяч гривен за VIP-билет не стоят ни все эти банальности, ни фривольные матерные слова, которые Удянский выдавал то ли от волнения, то ли для сближения с молодой публикой, которая превалировала в Киеве. Многие из них сразу рванули на выход из зала после того, как он закончил свое выступление, что отметили даже ведущие. Это доказывало приход публики именно на этого спикера. Слушатели, кстати, в кулуарах после того делились своим разочарованием от выступления по понятным причинам.

Чего ждали от Николая Удянского и чего не дождались: ни интересных, и, что важно, полезных историй/приемов из прошлого, ни анализа важных/интересных тенденций сегодняшнего дня, ни оценок/прогнозов на будущее. Кроме "баяна", который можно почерпнуть на профильных ресурсах или из поверхностного анализа на финансовых сайтах, причем бесплатно и не выходя из дома. Ну а заявления спикера о том, что сейчас у нас "не рынок, а х@йня", точно не были информативными и не вдохновляли криптоэнтузиастов.

Если делать вывод из похода на Удянского в N Crypto Awards 2024, то можно вернуться к изначальному тезису: иногда лучше молчать, чем заниматься пустословием. Даже если очень хочешь заработать денег или помочь их заработать знакомым. Спикер и раньше не очень заботился о своей репутации, и та планомерно обесценивалась, а с первым публичным выступлением так вообще девальвировалась в ноль.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник