Головне розчарування N Crypto Awards 2024 – чому провалився виступ Миколи Удянського

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Чому краще промовчати, коли нема чого сказати — враження від виступу хедлайнера конференції Миколи Удянського у Києві.

Є стійка думка: краще мовчати, ніж займатися марнослів'ям або городити відверті нісенітниці. Чергове підтвердження цій тезі знайшлося на широко розрекламованій N Crypto Awards 2024, яка пройшла в Києві у першій декаді жовтня. Слухачам обіцяли розповіді про "криптовалютні тренди, перспективні блокчейн проекти" та багато іншого. Найдешевший квиток туди продавали за 1,5 тис. грн. (online), стандартний за 3 тис. грн., а VIP — за 8 тис. грн.

Презентуючи спікерів, продавці щосили просували українського хедлайнера, який досі не виступав на публіці, а тільки організував конференції, просто як "вишеньку на торті" — Миколу Удянського, засновника криптобірж Coinsbit та Qmall Exchange. В принципі, для продавців це звична історія — звеличувати розпіарене ім'я, щоб квитки краще розходилися.

Та й сам Удянський на початку нетривалого публічного виступу активно продавав себе, вихваляючись реалізацією численних міжнародних проектів на крипторинку. Але по ходу наголошуючи, що нерідко брав участь там другим номером, а деякі просто не хоче називати, визнаючи їхню закритість, прозорість і навіть натякаючи на певну сумнівність. Було очевидно, що деяких своїх "здобутків" він відверто соромиться і точно не вказав би в резюме.

Згадував і вихвалявся переважно криптобіржею Qmall, створеною незадовго до великої війни, у листопаді 2021 року. Тим, що за перші 3 місяці існування проекту зміг зібрати 200 тис. українських користувачів та вийти на великі обороти, уточнюючи, що на нього працювала сотня працівників. "Якщо Qmall повернеться в мої руки, він піде вгору", — принагідно запевняв Микола Удянський, не конкретизуючи поточної проблематики. Хоча всі ми ще пам'ятаємо, що проект позиціонував себе як перша українська біржа, регульована Мінцифри та Нацбанком, що було спростовано обома відомствами та насправді довело брехню Удянського.

Відповідальність за згасання Qmall він переклав на Національний банк, який, як відомо, у перший же день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, був змушений запровадити безліч воєнних обмежень на транзакції, купівлю інвалюти тощо для мобілізації фінансового ринку та переведення економіки на нові рейки.

"Нацбанк відрубав гривню, і ми дійшли до нуля. Спробували відновити через p2p, але це не допомогло. Люди почали виводити гроші та продавати, ведмежий ринок", — виправдовувався Удянський.

Це, по суті, єдине одкровення або навіть самовикриття цього спікера, хоча неоднозначне і навіть спірне для багатьох. А дехто навіть побачив у ньому відверту сенсацію, адже криптобізнесмен Микола Удянський вперше публічно заявив, що намагався за допомогою переказів між фізособами у форматі p2p обходити табу/обмеження Нацбанку, але навіть це не допомогло врятувати бізнес. Як відомо зараз, це та інші рухи щодо p2p-платежів згодом вилилися у глобальні заборони для всіх без винятку українців з боку Національного банку. Можна припустити, що одкровення Удянського зможуть зацікавити НБУ, а можливо, і нашу фінансову розвідку — Держфінмоніторинг.

Криптоактивіст під час виступу в Києві трохи ворушив минуле (більше у виправдувальній формі), говорив, що не вірить у сучасний крипторинок, називав його "диким заходом" — це все враження для багатьох присутніх від розрекламованого хедлайнера Удянського на N Crypto Awards 2024.

Ще він закликав учасників конференції вірити в Бога, козиряв секретом Полішинеля про те, що найбезпечніший варіант — це спотова торгівля (угоди з негайним постачанням активу) і що регулювання крипти дозволить скоротити кількість шахрайств. Що відомо навіть наймолодшим гравцям чи тим, хто цікавиться. А ще як мантру повторював казку про те, що великі гроші простіше заробити, ніж маленькі.

Скажу від себе: восьми тисяч гривень за VIP-квиток не варті ні всі ці банальності, ні фривольні матюки, які Удянський видавав чи то від хвилювання, чи то для зближення з молодою публікою, яка превалювала в Києві. Багато хто з них одразу рвонув на вихід із зали після того, як він закінчив свій виступ, що відзначили навіть ведучі. Це доводило прихід публіки саме на цього спікера. Слухачі, до речі, в кулуарах після того ділилися своїм розчаруванням від виступу зі зрозумілих причин.

Чого чекали від Миколи Удянського і чого не дочекалися: ні цікавих, і, що важливо, корисних історій/прийомів з минулого, ні аналізу важливих/цікавих тенденцій сьогоднішнього дня, ні оцінок/прогнозів на майбутнє. Окрім "баяна", який можна почерпнути на профільних ресурсах або з поверхневого аналізу на фінансових сайтах, причому безкоштовно та не виходячи з дому. Ну а заяви спікера про те, що зараз у нас "не ринок, а х@йня", точно не були інформативними і не надихали криптоентузіастів.

Якщо робити висновок з походу на Удянського в N Crypto Awards 2024, то можна повернутися до початкової тези: іноді краще мовчати, ніж займатися марнослів'ям. Навіть якщо дуже хочеш заробити грошей чи допомогти їх заробити знайомим. Спікер і раніше не дуже переймався своєю репутацією, і та планомірно знецінювалася, а з першим публічним виступом так взагалі девальвувався в нуль.

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