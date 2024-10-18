Билет в ядерный клуб: какая ответственность ляжет на Украину в случае разработки атомной бомбы

Военный аналитик Иван Киричевский критикует общественные настроения о том, что надо "просто вернуть ядерный статус, и вот так победим". В мире сейчас "гонка вооружений" идет уже не столько в ключе, кто сделает себе более мощную ядерную бомбу, а скорее — кто победит в сегменте разработки гиперзвуковых ракет как вполне "конвенциональной" альтернативы тактическому ядерному оружию.

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Кое-что об особенностях владения своей ядерной бомбой

Формат планирования в ключе "мы попадем в рай, а они все сдохнут" в этом мире на самом деле вынуждены вести все государства-обладатели собственной ядерной бомбы. Тут уже вопрос в том, кто как это планирование реализовывает.

Например, в Великобритании механизм выглядит так: все ядерное оружие там сосредоточено на борту четырех атомных подводных лодок проекта Vanguard, и именно там размещена эта самая сакральная "красная кнопка"; нажатие этой "красной кнопки" должно происходить или по прямой команде премьер-министра, или же в другом экстремальном случае — если с "материком" нет никакой связи в течение нескольких суток, то командир субмарины должен открывать специальный бумажный конверт именно на случай "Судного дня", содержание которого должно обновляться после каждой смены премьер-министра.

В теории, в том конверте могут быть прописаны разные опции: например, доставить немного "мирного атома" в дом каждого жителя Москвы, или же выполнить переход под командование США или Австралии, никто заранее опцию все равно не скажет.

Здесь главное то, что даже Великобритания как владелец ядерного оружия вынуждена исповедовать свой принцип в ключе "мы попадем в рай, а они все сдохнут".

Ну или же — можно взять для иллюстрации пример Индии и Пакистана как одних из самых населенных государств-владельцев ядерного оружия.

Там, насколько знаю, ядерную доктрину обеих стран можно вообще свести к простому и непринужденному — "в любой непонятной ситуации нажимай красную кнопку".

Ядерная бомба готова к делу

Эти все примеры я привел просто к тому, что в реальном мире страны-владельцы ядерного оружия вообще-то в курсе, что наличие бомбы их вообще ни от чего не спасает, скорее наоборот — требует быть готовым вообще к окончательной погибели.

Не говоря уже о том, что обладание собственной ядерной бомбой считайте заодно обязывает работать над собственными ракетно-ядерными средствами доставки. А тут в нашем случае и со своими "конвенционными" дальнобойными ракетами ситуация оставляет желать лучшего.

Пишу эти строки не просто в контексте слов о "или НАТО, или ядерное оружие", но и потому, что у нас и так хватает общественных настроений о том, что, мол, надо "просто вернуть ядерный статус, и вот так победим".

И именно в этом контексте добавлю — в мире сейчас "гонка вооружений" идет уже не столько в ключе, кто сделает себе более мощную ядерную бомбу, а скорее — кто какие реальные успехи покажет в сегменте разработки гиперзвуковых ракет как вполне "конвенциональной" альтернативы тактическому ядерному оружию.

Потому что особенно в этом сегменте пока что ведут вперед именно Китай, Россия и Северная Корея, у США аналогичные программы пока неприлично хромают.

Баллистическая ракета средней дальности РСД-10 "Пионер" как экспонат Музея Второй Мировой в Киеве и носитель ядерного оружия времен "Холодной войны" здесь тоже для наглядной иллюстрации.

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