Путин постарается убрать Зеленского — с какой Россией предстоит столкнуться Трампу

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Перемены в продолжающейся войне России против Украины неизбежны, поскольку новая администрация Трампа скоро вступит в должность. Все, что делает сейчас Владимир Путин, включая угрозы ядерных ударов, свидетельствует о его ожидании неизбежного давления со стороны Вашингтона, направленного на прекращение военных действий.

Эти перемены давно назрели. Подход администрации Байдена к военной помощи по принципу "контролируемой эскалации" привел к затяжному тупику в войне.

Путин не питает иллюзий относительно избранного президента Дональда Трампа. Он знает, что, в отличие от Байдена, Трамп не будет опираться на заранее установленные "красные линии". Он не будет делать себя предсказуемым и давать Москве пространство для маневра. Путину будет гораздо сложнее перехитрить Трампа и его внешнеполитическую команду.

Поэтому мы можем ожидать, что Путин будет притворяться, что идет на уступки, и посылать примирительные послания после нынешней стадии эскалации. Возможно, он даже согласится на некую форму прекращения огня в качестве жеста в сторону новой администрации.

В свете этих событий крайне важно проанализировать схему прекращения огня в России, начиная с конфликтов в Грузии и Чечне в 1990-х годах и заканчивая Сирией и Украиной после 2014 года. Россия часто использует "перемирия" для перегруппировки, ослабления противника и подготовки к более решительному наступлению. Подлинное прекращение огня будет чрезвычайно сложным достижением, требующим тщательного контроля со стороны США и их союзников.

Крайне важно не повторить ошибок Минских соглашений, в ходе которых европейские лидеры во главе с тогдашним канцлером Меркель так стремились к заключению сделки, что согласились на несовершенное соглашение. В итоге это обернулось катастрофой, кульминацией которой стало полномасштабное вторжение в 2022 году.

Даже если Путин согласится на длительное прекращение огня, он, несомненно, активизирует усилия по отстранению от власти президента Владимира Зеленского. В то время как демократические правительства естественным образом сменяют друг друга с течением времени, Украина не находится в типичном избирательном цикле. В нынешних условиях падение Зеленского почти наверняка приведет к распаду Украины как независимого государства.

То, чего Россия не смогла добиться военным путем, она попытается сделать с помощью гибридной войны. Опыт Грузии служит здесь предупреждением.

В 2008 году Путин вторгся в Грузию. Но благодаря нашему сопротивлению и твердой поддержке США российские войска были остановлены на подступах к нашей столице и не достигли своей заявленной цели — моей публичной казни.

Разочарованный, Путин спросил грузинских журналистов на пресс-конференции: "Когда у вас следующие выборы?" — и активизировал свою гибридную кампанию по отстранению моей администрации от власти. Он вложил огромные средства в пропаганду и дестабилизацию. К сожалению, администрация Обамы рассматривала наше правительство как препятствие для своей политики "перезагрузки России".

Бидзина Иванишвили - главный друг России в нынешнем грузинском политикуме Фото: verelq.am

Когда миллиардер Бидзина Иванишвили, российский олигарх с тесными связями с Москвой, бросил выбор моей партии, Вашингтон закрыл глаза на его массовую скупку голосов и манипуляции на выборах.

Мы мирно передали власть лидеру, настроенному на постоянное самоутверждение, что было продемонстрировано вопиющими фальсификациями на последующих парламентских выборах. Несмотря на осуждение этих нарушений, администрация Байдена не спешит вводить финансовые санкции против Иванишвили, что подрывает ее авторитет.

Эта нерешительность подстегивает режим, который, по словам американских чиновников, сорвал европейскую интеграцию Грузии, установил связи с Китаем, обхаживает Иран и теперь тесно сотрудничает с российской разведкой.

Этот пророссийский режим не только заключил меня в тюрьму по политически мотивированным обвинениям, но теперь планирует преследовать меня за то, что я выступаю против российского вторжения — шаг, явно направленный на запугивание президента Зеленского. Более того, режим принял закон об "иностранных агентах", вдохновленный тактикой Москвы по подавлению инакомыслия.

Хотя Грузия представляет собой значительную неудачу влияния США в регионе, ее случай меркнет по сравнению с глобальной катастрофой, которую повлечет за собой захват Украиной Россией.

Если Россия установит в Украине лидера, подобного Иванишвили, страна станет плацдармом для дальнейшей агрессии против Европы. Миллионы украинцев сбегут, перегружая ресурсы Европы, США и Канады. Хуже того, Россия может заставить сотни тысяч закаленных в боях украинцев присоединиться к ее военным действиям против Польши, стран Балтии и других государств.

Эти риски не означают, что Украина должна остановить свой демократический процесс. Однако выборы могут состояться только после того, как будут приняты меры по предотвращению вмешательства России.

Простых решений не существует. Мы противостоим оси зла, которая рассматривает этот конфликт как войну не против Украины, а против США и Запада в целом. В конечном счете, это битва Путина против Трампа.

Я лично знаком с Трампом и всегда отвергал теории "русского сговора". Трамп, особенно после своей убедительной победы на выборах — последний человек, который стал бы оглядываться на Путина.

Имея опыт непосредственного общения с Путиным, я знаю, что Трамп — крайне неудобный для него противник. Это дает США сильную позицию в противостоянии с Россией, увязшей в изнурительной войне.

Если будущая администрация в полной мере осознает превосходство Америки, и я считаю, что у нас есть реальная возможность достичь мира через силу.

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