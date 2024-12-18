Что ждет Украину после победы: о неизбежном падении экономики и обострении политики

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Читал в УП статью о том, как все готовятся к новым выборам и о дискуссиях в штабах СН относительно последовательности выборов — сначала президентские, а потом — в Раду и местные или наоборот.

Я не являюсь большим знатоком политических технологий, однако я немного разбираюсь в экономике. Окончание активных боевых действий в любом формате приведет к существенному падению экономики в Украине. Точнее, приведет к структурной перестройке экономики Украины, которая на первом этапе будет выражаться в существенном падении ВНП страны.

Мне известен единственный пример страны, в которой не было существенного падения ВНП после окончания войны — это была Босния и Герцеговина после гражданской войны 1991-1995 годов. Во всех остальных случаях даже страны, победившие в войне, испытывали существенное падение экономики в первые год или два после окончания войны. США после Первой Мировой Войны потеряли более 12% ВНП, Великобритания после Второй Мировой Войны — более 25% ВНП. Это объясняется тем, что структура ВНП резко меняется по окончанию войны. Государство начинает закупать меньше снарядов и дронов (постепенно, но непременно), военные возвращаются с фронта и перестают получать от государства относительно большие выплаты, розничная торговля не получает денег, которые семьи военных тратили в магазинах, программы помощи от Запада начинают заканчиваться и т.п. Я рекомендую всем почитать об экономике Британии после Второй Мировой Войны, в той истории много того, к чему надо готовиться.

Не существует реалистичного сценария, по которому после окончания войны экономика будет расти в первые один-два года. После этого структурная перестройка экономики может привести к очень высоким темпам роста, но это будет именно после того — любые экономические процессы не происходят одномоментно и требуют несколько лет для того, чтобы они начали работать на полную.

То есть ситуация в экономике в первые месяцы после войны будет ухудшаться. Политика, как известно со времен преподавания нам на мехмате КГУ научного коммунизма, является концентрированным выражением экономики. Невозможно представить себе ситуацию, в которой при ухудшении состояния экономики страны уровень поддержки власти в любом виде будет расти. Поэтому, если СН и Президент хотят остаться у власти, выборы они должны проводить как можно скорее после окончания активной фазы боевых действий — любой день задержки будет играть против них, снижая рейтинг, потому что послевоенная экономика первые месяцы или даже годы будет играть против них.

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