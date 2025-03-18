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Разгон протестантов в Сербии мог произойти и в Киеве в 2014.

Об этом рассказал офицер полиции Сергей М., с которым я встретился во время обороны Бахмута.

В 2014 Сергей служил в ГУВД Киевской области. Начальник поставил ему и напарнику задачу завезти 2 незнакомцев с бусом на ул. Грушевского. Незнакомцы говорили на русском. Сергей сначала думал, что они из Крыма, но когда уточняли время выезда и незнакомцы спросили: "В шесть по вашему времени?", — все стало ясно.

Бус завезли через кордоны ВВ и "Беркута" в самый низ улицы Грушевского. Спрятали между домами в арку (фото). Стали расспрашивать, что в бусе.

Незнакомцы объяснили, что там звуковая пушка, которая рассеет толпу.

— Передние ряды упадут и уже не встанут, — бросил один.

— Ну и подавят друг друга еще пару сотен, — добавил другой.

Когда те двое ушли ночевать на конспиративную квартиру, напарник Сергея сказал, что он умывает руки и с этим не связывается.

— Нет, мы должны остановить эту х*рню, — сказал Сергей.

Офицеры ночью повредили двигатель, чтобы на следующий день бус не смог выехать и направить ультразвуковую волну на людей.

Следующим днем было 19 января, начало Огненного крещения на Груше.

"Было много шумихи, угроз, но мы, офицеры, украинцы, выстояли, вытерпели и через 11 лет теперь могу сказать, что горжусь своим поступком", — подвел итог Сергей. И пошел делать свою работу в составе отдельной механизированной бригады, в которой служит с первого дня войны по сегодняшний день.

Зловещий бус забрал эвакуатор уже после того, как на Груше сожгли автобусы ВВ и массово пошли в ход коктейли Молотова.

Кремль понял, что звуком Майдан не возьмешь.

22 января от огнестрела погиб Сергей Нигоян.

Мы победили.

А сербы еще только начинают вырывать ядовитые щупальца Кремля.

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