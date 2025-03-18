Ультразвук проти Майдану: як у Києві планували застосовувати звукові гармати

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Розгін протестантів у Сербії міг відбутися і в Києві у 2014.

Про це розповів офіцер поліції Сергій М., з яким я зустрівся під час оборони Бахмута.

У 2014 Сергій служив у ГУВС Київської області. Начальник поставив йому та напарнику завдання завезти 2 незнайомців з бусом на вул. Грушевського. Незнайомці говорили російською. Сергій спочатку думав, що вони з Криму, але коли уточнювали час виїзду і незнайомці спитали: "В шесть по вашему времени?", — все стало ясно.

Бус завезли через кордони ВВ і "Беркута" в самий низ вулиці Грушевського. Заховали між будинками в арку (фото). Стали розпитувати, що в бусі.

Незнайомці пояснили, що там звукова гармата, яка розсіє натовп.

— Передние ряды упадут и уже не встанут, — кинув один.

— Ну и подавят друг друга еще пару сотен, — додав інший.

Коли ті двоє пішли ночувати на конспіративну квартиру, напарник Сергія сказав, що він умиває руки й з цим не звʼязується.

— Ні, ми повинні зупинити цю х*рню, — сказав Сергій.

Офіцери вночі пошкодили двигун, щоб наступного дня бус не зміг виїхати та направити ультразвукову хвилю на людей.

Наступним днем було 19 січня, початок Вогнехрещі на Груші.

"Було багато ґвалту, погроз, але ми, офіцери, українці, вистояли, витерпіли і через 11 років тепер можу сказати, що пишаюся своїм вчинком", — підвів підсумок Сергій. І пішов робити свою роботу в складі окремої механізованої бригади, в якій служить від першого дня війни по сьогодні.

Зловісний бус забрав евакуатор вже після того, як на Груші спалили автобуси ВВ і масово пішли в хід коктейлі Молотова.

Кремль зрозумів, що звуком Майдан не візьмеш.

22 січня від вогнепалу загинув Сергій Нігоян.

Ми перемогли.

А серби ще тільки починають виривати отруйні щупальця Кремля.

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