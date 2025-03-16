Звукову гармату використовували на протестах у Сербії: Вучич і поліція все заперечують

Сербську поліцію звинуватили в застосуванні звукової гармати LRAD для розгону протестувальників на антиурядовому мітингу в Белграді.

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Сербська поліція, як повідомляють деякі ЗМІ, застосувала звукову гармату LRAD, щоб розігнати понад 100 тисяч протестувальників на найбільшому в історії Сербії антиурядовому протесті. При цьому сам Олександр Вучич і все заперечує. Фокус зібрав, все що відомо про протести в Сербії.

Імовірне застосування LRAD у Белграді

За даними мовника Visegrad 24, пристрій LRAD (LRAD — long-range acoustic device, далекодійний акустичний пристрій), що видає оглушливий звук гучністю до 160 децибел, використовували, коли студенти дотримувалися 15-хвилинного мовчання на згадку про жертви фатального обвалення залізничної станції в Нові-Саді в листопаді 2014 року, що й поклало початок протестам.

На кількох відео видно, як протестувальники розбігаються після застосування акустичної гармати.

Сам президент Сербії Александр Вучич заявив, що в протестах брало участь 107 тисяч осіб. Незалежні ЗМІ припускають, що їх було набагато більше. Після розрізнених сутичок між поліцією і протестувальниками студентські організатори раптово закликали припинити демонстрацію, пославшись на проблеми безпеки.

Вучич заперечує, що на протестах застосовували звукову гармату

Вучич заявив, що 56 осіб дістали поранення і 22 заарештовано. При цьому він заперечував, що поліція застосувала звукову гармату. Він заявив, що поліція використовувала антидронові рушниці.

"Звинувачення в тому, що хтось використовував звукову гармату — помилкові. Те що поліція тримала в руках — це противодронна рушниця... Вони не були спрямовані проти будь-кого, вони були покликані зупинити хвилю. Коли у вас натовп людей, вам потрібно щось, що може зупинити цей натовп, щоб запобігти конфлікту і врятувати життя. Усіх осіб, які брали участь у цьому руйнуванні, буде затримано і притягнуто до відповідальності за злочинні діяння", — заявив Вучич.

Імовірне застосування LRAD у Белграді

У поліції також зробили заяву, повідомивши, що Міністерство внутрішніх справ Сербії найрішучішим чином спростовує з'явилася в деяких ЗМІ дезінформацію про те, що під час сьогоднішньої акції протесту використовували звукову гармату.

Міністерство внутрішніх справ ніколи не використовувало і не використовує кошти, не передбачені законом.

"Сьогоднішні співробітники поліції, незважаючи на напади на них, навіть не дістали свої службові кийки, не кажучи вже про застосування будь-яких незаконних засобів", — повідомили в поліції.

Протести в Белграді

А міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич підтвердив, що гармату не використовували, і заявив, що серед затриманих були шестеро активістів опозиції, яких обвинувачують у змові з метою організації державного перевороту.

Протести в Сербії: що відомо

Масові протести, що почалися у відповідь на листопадову катастрофу 2024 року, коли через обвалення навісу на залізничній станції загинули 15 осіб, відтоді переросли в ширший рух проти корупції та ймовірної недбалості уряду. Критики звинувачують Вучича в тому, що він віддаляє Сербію від Заходу і прагне тісніших зв'язків із президентом Росії Володимиром Путіним. Багато хто вважає його правління дедалі авторитарнішим і таким, що відповідає кремлівському стилю управління.

Трагедія в Нові Саді

Крім того, що протестувальників затримують у Белграді, повідомляють, що сербські прикордонники блокують журналістів із Хорватії та Словенії, стверджуючи, що їхня присутність становить "загрозу безпеці".

Александр Вучич і Володимир Путін Фото: РБК

Напруга ще більше зросла після того, як чоловік в'їхав на своїй машині в протестувальників у передмісті Белграда, поранивши трьох осіб. Тим часом учасники контрдемонстрації на підтримку Вучича, до якої входять колишні воєнізовані діячі та футбольні хулігани, розбили табір біля штаб-квартири президента на знак підтримки.

Вучич уже заявив, що протести організовують західні розвідувальні служби, хоча він не надав жодних доказів на підтримку цієї заяви.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як починалися протести в Сербії і що зараз відбувається в цій європейській країні.