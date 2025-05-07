Украинская элита - через сто лет. Почему мы до сих пор живем среди жлобов

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У НАС БУДЕТ ЭЛИТА ЛЕТ ЧЕРЕЗ ВОСЕМЬДЕСЯТ–СТО. ПОТОМУ ЧТО ЭЛИТА — ЭТО, ЗНАЕТЕ,... КАК АНГЛИЙСКИЙ ГАЗОН.

Сейчас я бы не назвал это элитой, в целом это очень ограниченные люди, которые живут сегодняшним, максимум завтрашним, но не послезавтрашним днем, они не умеют играть в длинные шахматы.

Все это — с*вки! Моя бабушка про них говорила: "бараны пр*клятые", — жл*бы, которые на самом деле ничего не умеют, и задача которых — не допустить к власти того, кто умеет. Только при условии отсутствия профессионализма они могут как-то существовать.

Честно говоря, не очень много у них ума и способности думать более чем о себе, своем состоянии и состоянии своих детей — это не элита! Обычное б*дло, обычные жл*бы мыслят так же.

А элита — это люди, которые думают о чем-то более масштабном, и вот именно это и отличает элиту от б*дла, и поэтому, например, английские принцы служат в армии, я знаю, что Гарри был в Афгане... И это принцип такой, это нормально.

Ведь если ты должен управлять государством или иметь какую-то принадлежность к этому процессу, ты должен иметь закаленный характер. А характер закаляется в армии. Я не имею в виду советскую армию. В настоящей, нормальной армии действительно закаляется настоящий мужской характер, ну и женский также, чтобы женщины не обижались.

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