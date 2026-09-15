Прекрасный народ и плохие политики: почему демократия в Украине выглядит так странно
Сегодня, в День демократии, известный украинский писатель Лесь Подеревянский задает вопрос себе и другим: понимают ли у нас, что это такое? Понимают ли, что нужно отвечать за последствия своего выбора? Что демократия — это не детский сад, где за тебя все сделают какие-то взрослые? Что если ты проголосовал за непонятно что, то в результате непонятно что и получишь?
Народ у нас, значит, прекрасный, мудрый и замечательный, а политики — все мудаки…
А откуда взялись эти политики? Их же не с Марса привезли. Их избрали эти самые замечательные люди.
Если ты голосуешь за какую-то х…ню, потом не удивляйся, что у тебя получается х…ня.
Человек сделал определенный выбор, спустя несколько лет получил результат и спрашивает: кто же это с нами сделал?
Большинство людей не хотят брать на себя ответственность за свои поступки, они хотят волшебника.
Чтобы пришёл какой-нибудь хороший дядя, все сделал, всех плохих наказал, всем хорошим раздал деньги, поднял зарплаты, снизил цены, победил коррупцию, Россию, олигархов и еще, желательно, чтобы никто при этом ничем не жертвовал. Это детское сознание: придет взрослый и все решит за меня.
Демократия — это право людей сделать х…ню и потом жить с ее последствиями.
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