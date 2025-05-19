Поджог дома Кира Стармера и выборы в Польше. Кто и зачем политизирует вопрос украинцев в Европе
"Российская машина пропаганды сейчас активно раскачивает нарратив о террористической угрозе, которую несут украинские беженцы. Другой рукой россияне собственно вербуют украинцев за рубежом, чтобы были конкретные поводы об этом говорить", — предупреждает журналистка-международница Ольга Токарюк.
В Лондоне по подозрению в поджоге дома премьер-министра Кира Стармера задержали 21-летнего гражданина Украины. Поджог произошел 12 мая, украинца арестовали 13-го.
Британские медиа подают эту новость пока максимально нейтрально, в заголовке на ВВС национальность задержанного не указана. Но это плохая для нас история, хотя деталей об украинце и его мотивах пока мало. Даже если здесь будет так же, как в случае с поджогами в торговых центрах Польши и Литвы, которые совершили украинцы по заказу российских спецслужб — это все равно может ухудшить отношение местного населения к украинцам, и украинских беженцев в частности.
На примере Польши, где в это воскресенье состоялся первый тур президентских выборов, мы уже видим, как вопрос присутствия большого количества украинцев стал политизированным и кандидаты соревнуются, кто больше накинет на них в угоду местному электорату. Один из кандидатов, праворадикал Ментцен, на днях распространил опубликованное российскими телеграмм-каналами видео, как украинцы в масках ему якобы угрожают.
Российская машина пропаганды сейчас активно раскачивает нарратив о террористической угрозе, которую несут украинские беженцы. Другой рукой россияне собственно вербуют украинцев за рубежом, чтобы были конкретные поводы об этом говорить.
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