Related video

В Лондоне по подозрению в поджоге дома премьер-министра Кира Стармера задержали 21-летнего гражданина Украины. Поджог произошел 12 мая, украинца арестовали 13-го.

Британские медиа подают эту новость пока максимально нейтрально, в заголовке на ВВС национальность задержанного не указана. Но это плохая для нас история, хотя деталей об украинце и его мотивах пока мало. Даже если здесь будет так же, как в случае с поджогами в торговых центрах Польши и Литвы, которые совершили украинцы по заказу российских спецслужб — это все равно может ухудшить отношение местного населения к украинцам, и украинских беженцев в частности.

В поджоге дома Кира Стармера обвинили 21-летнего украинца Фото: Getty Images

На примере Польши, где в это воскресенье состоялся первый тур президентских выборов, мы уже видим, как вопрос присутствия большого количества украинцев стал политизированным и кандидаты соревнуются, кто больше накинет на них в угоду местному электорату. Один из кандидатов, праворадикал Ментцен, на днях распространил опубликованное российскими телеграмм-каналами видео, как украинцы в масках ему якобы угрожают.

Российская машина пропаганды сейчас активно раскачивает нарратив о террористической угрозе, которую несут украинские беженцы. Другой рукой россияне собственно вербуют украинцев за рубежом, чтобы были конкретные поводы об этом говорить.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.