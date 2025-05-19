Підпал будинку Кіра Стармера та вибори у Польщі. Хто і навіщо політизує питання українців у Європі

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В Лондоні за підозрою у підпалі будинку прем'єр-міністра Кіра Стармера затримали 21-річного громадянина України. Підпал стався 12 травня, українця заарештували 13-го.

Британські медіа подають цю новину поки максимально нейтрально, в заголовку на ВВС національність затриманого не вказана. Але це погана для нас історія, хоча деталей про українця і його мотиви поки мало. Навіть якщо тут буде так само, як у випадку з підпалами у торговельних центрах Польщі та Литви, які здійснили українці на замовлення російських спецслужб — це все одно може погіршити ставлення місцевого населення до українців, і українських біженців зокрема.

У підпалі будинку Кіра Стармера звинуватили 21-річного українця Фото: Getty Images

На прикладі Польщі, де цієї неділі відбувся перший тур президентських виборів, ми вже бачимо, як питання присутності великої кількості українців стало політизованим і кандидати змагаються, хто більше накине на них на догоду місцевому електорату. Один із кандидатів, праворадикал Ментцен, днями поширив опубліковане російськими телеграм-каналами відео, як українці в масках йому нібито погрожують.

Російська машина пропаганди зараз активно розкачує наратив про терористичну загрозу, яку несуть українські біженці. Іншою рукою росіяни власне вербують українців за кордоном, щоб були конкретні приводи про це говорити.

Джерело.

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