У Маска нет шансов: как в истории США проваливались все попытки создать "третью силу"

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Самый богатый человек в мире, Илон Маск, объявил о своем намерении создать в США новую третью партию под названием "Американская партия". После того как его опрос на X показал, что две трети респондентов поддерживают эту инициативу, миллиардер решил подкрепить свои слова делом и рискнул основать и профинансировать свою новую партию.

Хотя 54-летний владелец X, Tesla, SpaceX и других высокотехнологичных предприятий является гражданином США с 2002 года, поскольку он родился в Южной Африке, он не может сам баллотироваться в президенты. Но он заявляет, что будет финансировать новую партию после громкого разрыва с президентом Трампом в мае, после того как Маск недолгое время работал в администрации Трампа с задачей сократить государственные расходы, в основном за счет увольнения федеральных служащих.

Маск ненавидит недавно принятый Трампом "большой, прекрасный закон" о сокращении налогов и расходов, заявляя, что он разрушит бизнес. Итак, миллиардер с эго, почти таким же большим, как его кошелек, теперь считает, что американцы, разочарованные как демократами, так и республиканцами Трампа, готовы поддержать совершенно новую партию. Однако история не благоприятствует его плану.

С момента появления дуополии демократов и республиканцев в 1850-х годах, незадолго до американской гражданской войны, было создано много третьих партий, но все они потерпели неудачу. Сами республиканцы появились тогда, первоначально как прогрессивное движение против рабства. Они бросили вызов демократам, которые тогда были аграрной партией, сильной на юге, и после того, как север выиграл гражданскую войну, Республиканская партия (GOP) доминировала как в президентстве, так и в более широкой политике США вплоть до 20 века.

Тедди Рузвельт — один из тех, кто пытался создать "третью силу" Фото: REUTERS

В результате вражды между консервативными и либеральными республиканцами бывший президент-республиканец Тедди Рузвельт в 1912 году создал свою прогрессивную партию "Булл Мус", которая разделила голоса республиканцев и передала президентство демократу Вудро Вильсону.

Попытка радикалов создать левую прогрессивную партию после Второй мировой войны провалилась, как и попытки правых сформировать независимую партию под руководством расиста, губернатора южного штата Джорджа Уоллеса в 1960-х годах. Левый эколог Ральф Нейдер неоднократно баллотировался на пост президента от "зеленых" — и столь же часто терпел поражение.

В 1990-х годах бизнесмен Росс Перо пытался сломать двухпартийную систему с помощью правой либертарианской партии, но снова потерпел неудачу. Трамп действительно сломал стереотипы в 2016 году, когда захватил Республиканскую партию с помощью своей уникальной патриотической националистической риторики, но он все еще работал в рамках двухпартийной системы.

Отчасти в ответ на трампизм демократы теперь резко сместились влево. Партия в основном пробудилась и отождествляет себя с сексуальными и расовыми меньшинствами (которые не всегда отвечают взаимностью). Она также в основном интернационалистична и антиизраильская. Маск надеется, что с помощью собственной радикальной правой политики он добьется такого же прорыва, как и Трамп, опираясь на свое владение социальными сетями, высокую известность и почти безграничное богатство.

Однако есть очень мало доказательств того, что этот жаждущий внимания магнат пользуется такой же некритичной личной популярностью и массовой поддержкой, на которую может рассчитывать Трамп со своей базой MAGA, и история тоже не дает ему особых поводов для оптимизма.

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