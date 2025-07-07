Пусть развлекается: Трамп высмеял идею Маска создать третью партию в США (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не видит никаких угроз от новой политической силы, которую планирует создать миллиардер Илон Маск. Трамп назвал такие планы смешными и уверен в силе и успешности Республиканской партии.

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В США действует политическая система, созданная только для двух партий, заявил американский президент в комментарии перед посадкой на Борт №1, написало агентство Reuters. Также появилась более развернутая критика Маска в Truth Social. В заметке в соцсети Трамп заявил о ненужности электромобилей и о протеже миллиардера, которого поставили руководить NASA.

Вечером 6 июля (по времени Вашингтона) журналисты поинтересовались у главы Белого дома, что он думает о третьей партии Маска. Чиновник отметил, что в США все подстроено под двухпартийную систему, хотя Демократическая партия и "сбилась с пути". По его мнению, идея миллиардера смешная.

"Я считаю, что создавать третью партию — это смешно. Это всегда была двухпартийная система. И я думаю, что создание третьей партии лишь усиливает путаницу. Кажется, что [система] действительно была разработана для двух партий. Третьи партии никогда не работали. Так что он может с этого развлекаться, но я считаю это смешным, — заявил Трамп.

Агентство BCC сообщило, что Американская Федеральная избирательная комиссия пока не информировала о регистрации новой партии США.

Трамп и Маск — детали

В Truth Social Трамп написал, что Маск "полностью сошел с рельсов" и что якобы произошла уже пятая "авария поезда". Глава Белого дома считает, что третья партия ввергнет США в хаос. После этого он похвалил "большой прекрасный" законопроект, поддержанный Конгрессом, раскритиковал электромобили и временную главу NASA Джанет Петро, которую назначили по просьбе миллиардера. Американский президент объяснил, что, во-первых, он всегда был за бензиновые автомобили, и, во-вторых, шокирован, что Маск стал протеже человека, который имеет демократические взгляды.

"Единственное, к чему хороши Третьи стороны, это создание Полного и Тотального СРЫВА И ХАОСА, и мы имеем этого достаточно с радикальными левыми демократами, которые потеряли доверие и разум! Мое обвинение номер один — защитить американскую общественность!" — написал Трамп.

Трамп и Маск — что думает американский президент о "Партии Америки" Фото: Скриншот

Отметим, медиа рассказали о новом этапе спора между Маском и Трампом. Американский миллиардер, как стало известно в начале июля, оказался под угрозой депортации США. В то же время он заявил, что основывает новую политическую силу "Партия Америки". В соцсети X состоялся опрос пользователей, что они думают о создании новой партии США. В субботу 5 июля предприниматель написал, что соотношение голосов 2 к 1 показало, что американцы поддерживают его идею. При этом медиа напомнили, что Маск не может лично баллотироваться, поскольку не родился в США.

Напоминаем, 3 июля медиа Daily Mail проанализировало, в какие страны мог бы поехать Маск, если его выгонят из США. Тем временем миллиардер написал, что поддерживает импичмент Трампу и пригрозил отобрать космический корабль Dragon.