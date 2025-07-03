Везде не любят: куда поедет Илон Маск, если его выгонят из США

Миллиардер и владелец компаний Tesla и SpaceX поссорился с президентом США Дональдом Трампом, который прямо пригрозил ему депортацией. Теперь журналисты гадают, куда может отправиться Илон Маск, если ему придется покинуть США.

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Миллиардер является гражданином США с 2002 года, но у президента этой страны, вероятно, есть рычаги, чтобы заставить его уехать. Однако оказалось, что в мире не так много мест, где Илон Маск мог бы построить свою империю и заняться полетами на Марс, пишет Daily Mail.

Илон Маск родился в Претории, Южная Африка, но его отношения со страной рождения можно в лучшем случае охарактеризовать как "непростые".

Илон Маск с матерью, Мэй Маск Фото: Maye Musk/Facebook

Он обвинил местное правительство в расизме по отношению к белым людям, и трудно представить, чтобы он захотел вернуться. Тем более, что во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы в США, он присутствовал в Овальном кабинете, пока Трамп распекал коллегу, а до этого критиковал свою родину во множестве постов.

Другим маршрутом может быть Канада, где он имеет гражданство по матери. Но там он непопулярен, и 400 000 канадцев подписали петицию о лишении его гражданства. На что Маск заявил, что "Канада – это ненастоящая страна".

Другим возможным вариантом может стать Шанхай (Китай), где находится крупнейший завод Tesla, или Германия, где расположен крупнейший завод Tesla в Европе. Но Маск не говорит на языке ни одной из стран.

Он владеет множеством домов в Америке, включая огромный комплекс в Техасе, и все его 12 детей — американцы. Похоже, в настоящее время у него нет дома за пределами США. По неподтвержденным данным, он рассматривал возможность покупки дома в Португалии после своего визита в прошлом году.

Илон Маск с детьми на встрече в Белом доме Фото: Getty Images

Идея покинуть США, гражданином которых Маск является с 2002 года, возникла после того, как в последние недели он громко поссорился с Дональдом Трампом.

Давно прошли те времена, когда "первый приятель" Маск, будучи главой подразделения DOGE Трампа, постоянно присутствовал рядом с президентом США в Белом доме и Мар-а-Лаго.

Илон Маск в Белом доме Фото: Getty Images

Вместо этого Маск критикует "Большой красивый законопроект" Дональда Трампа. Президент США считает, что этот законопроект даст мощный толчок экономике, создав миллионы рабочих мест, в то время как Маск назвал его "безумием" и заявил, что он увеличит дефицит на триллионы долларов.

На фоне обострившейся словесной войны 1 июля президенту США задали вопрос, депортирует ли он Маска.

Выступая в новом центре содержания мигрантов под названием "Аллигатор Алькатрас" во Флориде, Трамп предложил сократить федеральные субсидии компаниям Маска, включая SpaceX и Tesla.

"Илону, вероятно, придется закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку", — зловеще резюмировал Трамп.

Дональд Трамп пригрозил депортировать Илона Маска

Если ситуация станет критически важной и давление со стороны Трампа, требующего уйти, станет слишком сильным, у миллиардера может возникнуть соблазн отправиться в налоговую гавань на Ближнем Востоке, например, в Дубай.

Но если он не откажется от гражданства США, ему все равно придется платить дяде Сэму налог с большей части своего дохода.

Если бы он отказался от гражданства США, он не смог бы базировать свои компании там.

Эксперты говорят, что Трампу вряд ли удастся депортировать Маска, поэтому президенту придется использовать другие рычаги, например, усложнить жизнь компаниям миллиардера.

Напомним, 30 июня Илон Маск заявил о намерении создать в США новую партию, если налоговый закон будет принят. Дональд Трамп в ответ напомнил, что бизнес миллиардера получал в США крупные субсидии, и пригрозил предпринимателю инспекцией DOGE.

Тем временем Илона Маска пытаются заманить в Россию, предлагая ему гектар земли на Дальнем Востоке и российское гражданство.