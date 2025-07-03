Скрізь не люблять: куди поїде Ілон Маск, якщо його виженуть зі США

Мільярдер і власник компаній Tesla і SpaceX посварився з президентом США Дональдом Трампом, який прямо пригрозив йому депортацією. Тепер журналісти гадають, куди може вирушити Ілон Маск, якщо йому доведеться покинути США.

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Мільярдер є громадянином США з 2002 року, але у президента цієї країни, ймовірно, є важелі, щоб змусити його виїхати. Однак виявилося, що у світі не так багато місць, де Ілон Маск міг би побудувати свою імперію і зайнятися польотами на Марс, пише Daily Mail.

Ілон Маск народився в Преторії, Південна Африка, але його стосунки з країною народження можна в кращому разі охарактеризувати як "непрості".

Ілон Маск із матір'ю, Мей Маск Фото: Maye Musk/Facebook

Він звинуватив місцевий уряд у расизмі щодо білих людей, і важко уявити, щоб він захотів повернутися. Тим паче, що під час візиту президента ПАР Сиріла Рамафоси до США, він був присутній в Овальному кабінеті, поки Трамп вилаяв колегу, а до цього критикував свою батьківщину в безлічі постів.

Іншим маршрутом може бути Канада, де він має громадянство по матері. Але там він непопулярний, і 400 000 канадців підписали петицію про позбавлення його громадянства. На що Маск заявив, що "Канада — це несправжня країна".

Іншим можливим варіантом може стати Шанхай (Китай), де розташований найбільший завод Tesla, або Німеччина, де розташований найбільший завод Tesla в Європі. Але Маск не розмовляє мовою жодної з країн.

Він володіє безліччю будинків в Америці, включно з величезним комплексом у Техасі, і всі його 12 дітей — американці. Схоже, наразі у нього немає будинку за межами США. За непідтвердженими даними, він розглядав можливість купівлі будинку в Португалії після свого візиту минулого року.

Ілон Маск із дітьми на зустрічі в Білому домі Фото: Getty Images

Ідея покинути США, громадянином яких Маск є з 2002 року, виникла після того, як останніми тижнями він голосно посварився з Дональдом Трампом.

Давно минули ті часи, коли "перший приятель" Ілон Маск, будучи главою підрозділу DOGE Трампа, постійно був присутнім поруч із президентом США в Білому домі та Мар-а-Лаго.

Ілон Маск у Білому домі Фото: Getty Images

Натомість Маск критикує "Великий красивий законопроєкт" Дональда Трампа. Президент США вважає, що цей законопроєкт дасть потужний поштовх економіці, створивши мільйони робочих місць, тоді як Маск назвав його "божевіллям" і заявив, що він збільшить дефіцит на трильйони доларів.

На тлі загострення словесної війни 1 липня президенту США поставили запитання, чи депортує він Маска.

Виступаючи в новому центрі утримання мігрантів під назвою "Алігатор Алькатрас" у Флориді, Трамп запропонував скоротити федеральні субсидії компаніям Маска, зокрема SpaceX і Tesla.

"Ілону, ймовірно, доведеться закрити магазин і повернутися додому в Південну Африку", — зловісно резюмував Трамп.

Дональд Трамп пригрозив депортувати Ілона Маска

Якщо ситуація стане критично важливою і тиск з боку Трампа, який вимагає піти, стане надто сильним, у мільярдера може виникнути спокуса вирушити в податкову гавань на Близькому Сході, наприклад, у Дубай.

Але якщо він не відмовиться від громадянства США, йому однаково доведеться платити дядькові Сему податок з більшої частини свого доходу.

Якби він відмовився від громадянства США, він не зміг би базувати свої компанії там.

Експерти кажуть, що Трампу навряд чи вдасться депортувати Маска, тому президенту доведеться використовувати інші важелі, наприклад, ускладнити життя компаніям мільярдера.

Нагадаємо, 30 червня Ілон Маск заявив про намір створити у США нову партію, якщо податковий закон буде ухвалено. Дональд Трамп у відповідь нагадав, що бізнес мільярдера отримував у США великі субсидії, і пригрозив підприємцю інспекцією DOGE.

Тим часом Ілона Маска намагаються заманити в Росію, пропонуючи йому гектар землі на Далекому Сході та російське громадянство.