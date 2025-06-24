"Ставайте громадянами Росії": у Держдумі пропонують виділити землю Ілону Маску

Гектар землі на Далекому Сході та російське громадянство американському мільярдеру Ілону Маску запропонував видати заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Андрій Свинцов.

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Про це він заявив в ефірі столичного радіо. Свинцов уточнив, що ділянку можна вибрати і в іншому регіоні РФ.

"Ми їх усіх запрошуємо зі своїми технологіями, зі своїми грошима. Усім видамо по гектару на Далекому Сході або де вважаєте за потрібне. Приїжджайте і ставайте громадянами Росії", — закликав депутат.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на віце-спікера Держдуми від партії "Нові люди" Владислава Даванкова про те, що Міністерство закордонних справ Росії нібито отримало запит від Ілона Маска на надання політичного притулку на тлі його суперечки з президентом США Дональдом Трампом.

Даванков вважає, що в разі успішного вирішення цього питання Росія могла б отримати велику вигоду.

"Мені здається, Ілон Маск зробив помилки, але ці помилки треба вміти прощати. Якщо не вийде, то ми на нього завжди чекаємо, він із погляду своєї технологічності та візіонерства дуже крутий, — зазначив Даванков у межах Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

Сам Ілон Маск цю інформацію ніяк не коментував.

Натомість Еррол Маск, батько опального засновника Tesla і SpaceX, який нещодавно побував у РФ на "Форумі майбутнього 2050", влаштованому ідеологом "русского міра" Олександром Дугіним, засумнівався в правдивості такої інформації та подібному бажанні його сина.

Що таке "далекосхідний гектар"

"Далекосхідний гектар" — це державна програма, яка надає громадянам Росії можливість отримати безоплатно земельну ділянку площею до одного гектара в Далекосхідному федеральному окрузі, за інформацією Уряду Росії. Ділянку можна використовувати для різних цілей, включно з будівництвом житла, веденням сільського господарства або підприємницькою діяльністю. Програма спрямована на стимулювання економічного розвитку Далекого Сходу і залучення населення в цей регіон.

Ділянка надається в безоплатне користування на 5 років, після чого її можна оформити у власність або оренду.

Раніше Фокус писав, що Ілон Маск хотів купити ракету у РФ, але йому її не продали. Ми також розповідали, що Еролл Маск зізнавався в любові до Путіна.