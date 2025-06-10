Батько Ілона Маска підтвердив, що син хотів купити ракету у РФ: чому виникла така ідея

Еррол Маск виступив 10 червня у Москві і торкнувся питання космічних польотів та ракет. Серед іншого, батько Ілона Маска повідомив про намір сина купити ракету у Російської Федерації. З його слів, у "Роскосмос" посміялись над тією ідеєю, але сьогодні думають інакше.

Related video

Виступ батька Ілона Маска транслювався на порталі конференції "Форум майбутнього 2050", яку влаштував ідеолог російського світу Олександр Дугін.

10 червня у Москві відбувся перший день конференції. Виступи тривали близько восьми годин. Ерролу Маску надали слово на початку сьомої години. Він розповів, що кілька років тому його син познайомився з членами "Марсіанського товариства", яким керував Роберт Зубрін. Інтерес Ілона до Марса був настільки сильним, що він продав одну зі своїх компаній і виділив 800 тисяч на космічні польоти. У якийсь момент до нього прийшла думка купити ракету у РФ, чути під час трансляції (близько 7:29:42).

"Він намагався купити ракету з Росії. Як ми всі знаємо, саме Росія – це батьківщина перших ракет. А ракети йому не дали. Думали, що він жартує. Глава "Роскосмосу" нещодавно говорив, що "потрібно було послухати тоді його". Тоді він так не думав", — сказав Еррол.

Батько Маска під час свого виступу також говорив про проблему подолання гравітації. На його думку, якщо над цим не працюватимуть, то людство сидітиме на землі ще сотню років. З його слів, Ілон Маск "створив інститут гравітації", який "полює" за найкращими науковцями. Науковці мають пояснити природу гравітації. Еррол заявив, якщо ігнорувати це питання, то "ми не відірвемося від Землі". Після цього американець похвалив сина, який створив надсучасну компанію Space X і запустив серійне виробництво ракет.

Еррол Маск — деталі

Зазначимо, Еррол Маск — батько Ілона Маска, який прибув до Москви на форум Олександра Дугіна. Прибувши до російської столиці, він прокоментував сварку сина з главою Білого дому Дональдом Трампом. На його думку, сварка — це помилка, яку не варто було допускати. Причина цієї помилки — сильний стрес, у якому перебував Ілон, вважає батько. Водночас, з його слів, сина турбують проблеми демократії, й тому він критикує дії американського уряду, які можуть цьому зашкодити.

Тим часом Фокус нагадав, хто такий Еррол Маск. Батько та син кілька десятиліть не спілкуються, а влітку 2022 році розгорівся скандал щодо стосунків Еррола та його падчерки Яни Безуйденхаут. Як розповіли західні медіа, падчерка народила двох дітей. З'ясувалось, що Яна познайомилась з майбутнім батьком своїх дітей, коли їй було чотири роки, а він одружився з її матір'ю, Хайде Безуйденхаут.

Нагадуємо, 7 червня The Washington Post розповіло про походження гематоми під оком Ілона Маска, який помітили під час зустрічі з медіа у Білому домі.