Отец Илона Маска подтвердил, что сын хотел купить ракету у РФ: почему возникла такая идея

Эррол Маск выступил 10 июня в Москве и затронул вопрос космических полетов и ракет. Среди прочего, отец Илона Маска сообщил о намерении сына купить ракету у Российской Федерации. По его словам, в "Роскосмосе" посмеялись над той идеей, но сегодня думают иначе.

Related video

Выступление отца Илона Маска транслировалось на портале конференции "Форум будущего 2050", которую устроил идеолог русского мира Александр Дугин.

10 июня в Москве состоялся первый день конференции. Выступления продолжались около восьми часов. Эрролу Маску предоставили слово в начале седьмого часа. Он рассказал, что несколько лет назад его сын познакомился с членами "Марсианского общества", которым руководил Роберт Зубрин. Интерес Илона к Марсу был настолько сильным, что он продал одну из своих компаний и выделил 800 тысяч на космические полеты. В какой-то момент к нему пришла мысль купить ракету у РФ, слышно во время трансляции (около 7:29:42).

"Он пытался купить ракету из России. Как мы все знаем, именно Россия — это родина первых ракет. А ракеты ему не дали. Думали, что он шутит. Глава "Роскосмоса" недавно говорил, что "нужно было послушать тогда его". Тогда он так не думал", — сказал Эррол.

Отец Маска во время своего выступления также говорил о проблеме преодоления гравитации. По его мнению, если над этим не будут работать, то человечество будет сидеть на земле еще сотню лет. По его словам, Илон Маск "создал институт гравитации", который "охотится" за лучшими учеными. Ученые должны объяснить природу гравитации. Эррол заявил, если игнорировать этот вопрос, то "мы не оторвемся от Земли". После этого американец похвалил сына, который создал сверхсовременную компанию Space X и запустил серийное производство ракет.

Эррол Маск — детали

Отметим, Эррол Маск — отец Илона Маска, который прибыл в Москву на форум Александра Дугина. Прибыв в российскую столицу, он прокомментировал ссору сына с главой Белого дома Дональдом Трампом. По его мнению, ссора — это ошибка, которую не стоило допускать. Причина этой ошибки — сильный стресс, в котором находился Илон, считает отец. В то же время, по его словам, сына беспокоят проблемы демократии, и поэтому он критикует действия американского правительства, которые могут этому навредить.

Тем временем Фокус напомнил, кто такой Эррол Маск. Отец и сын несколько десятилетий не общаются, а летом 2022 году разгорелся скандал относительно отношений Эррола и его падчерицы Яны Безуйденхаут. Как рассказали западные медиа, падчерица родила двоих детей. Выяснилось, что Яна познакомилась с будущим отцом своих детей, когда ей было четыре года, а он женился на ее матери, Хайде Безуйденхаут.

Напоминаем, 7 июня The Washington Post рассказало о происхождении гематомы под глазом Илона Маска, который заметили во время встречи с медиа в Белом доме.