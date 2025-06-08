"Илон совершил ошибку": отец Маска поддержал Трампа в конфликте миллиардера и президента

Эррол Маск, отец владельца Х и Tesla, дал интервью в Москве, куда он прибыл на "Форум будущего 2050". Эррол уверен, что его сын "ошибся" из-за стресса.

Related video

Об этом пишет росСМИ "Известия".

79-летний Эррол Маск осудил сына за ссору с Дональдом Трампом и рассказал о сильной усталости миллиардера.

"Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. Дайте им выдохнуть. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее, и они очень устали и напряжены, так что вы можете ожидать чего-то подобного, знаете, в этом нет ничего необычного", — сказал Эррол Маск.

По его словам, Дональд Трамп и Илон Маск пока не смогут договориться, но Эррол уверен, что в произошедшем конфликте в итоге победит президент США.

"Трамп победит, он президент, он был избран президентом. Так что, знаете, Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс. Пять месяцев непрерывного стресса", — сказал Эррол Маск.

Он добавил, что Илон придерживается своих принципов и не хочет поддерживать неэффективные инициативы демократов. Тем временем Трамп, по мнению Эррола, делает все ради того, чтобы заручиться поддержкой избирателей.

"Илон хочет придерживаться принципов: не давать демократам реализовывать их глупые идеи, деньги и все такое. А Трамп просто должен это делать, чтобы получить голоса избирателей", — заключил Эррол.

Маск-старший уверен, что ссора между президентом США и миллиардером — это просто "мелочь", которая закончится "завтра".

В еще одном интервью Эррол Маск безудержно восхищался Москвой, заявил, что она напоминает ему "древний Рим", а потом заявил, что и Трамп и его сын "страдают от ПТСР".

"Они оба страдают от своего рода ПТСР, посттравматического стрессового расстройства на фоне событий последних месяцев. За эти несколько месяцев они настолько привыкли откровенно бороться со своими противниками и оппозицией, что не осознали, что на арене остались только они вдвоем: Трамп и Илон. В этом нет ничего удивительного. Такое постоянно происходит в браках и в партнерствах", - сообщил Эррол. А потом и вовсе заявил, что его сын "отвратный политик, потому что он не политик".

Отец Илона Маска в Москве: что известно

Отец владельца Tesla и SpaceX Илона Маска Эррол Маск прилетел в Москву 6 июня для участия в "Форуме будущего 2050", организованном институтом "Царьград". Он заявлен в качестве спикера и подписан, как "инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями, отец Илона Маска".

Эррол Маск в Москве Фото: "Известия"

Эррол Маск рассказал, что "его пригласили очень интересные личности, чтобы поговорить о будущем", а также ему "оказали помощь с перелетом". Среди прочих на форуме будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, Эррол Маск неоднократно оказывался в центре скандала. Так, в 2022 году стало известно о его связи с падчерицей, сводной сестрой Илона Маска. Яна Безуиденхаут, которая моложе его на 42 года, родила ему двоих детей.

А также он заявлял, что не ездит на Tesla и равнодушен к успехам своего первенца.