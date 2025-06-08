"Ілон зробив помилку": батько Маска підтримав Трампа в конфлікті мільярдера і президента

Еррол Маск, батько власника Х і Tesla, дав інтерв'ю в Москві, куди він прибув на "Форум майбутнього 2050". Еррол упевнений, що його син "помилився" через стрес.

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Про це пише росЗМІ "Известия".

79-річний Еррол Маск засудив сина за сварку з Дональдом Трампом і розповів про сильну втому мільярдера.

"Вони протягом п'яти місяців перебувають у стані сильного стресу. Дайте їм видихнути. Їм довелося позбутися всієї опозиції, спробувати повернути країну в нормальне русло, зайнятися звичайними справами тощо, і вони дуже втомилися і напружені, тож ви можете очікувати чогось подібного, знаєте, в цьому немає нічого незвичайного", — сказав Еррол Маск.

За його словами, Дональд Трамп та Ілон Маск поки що не зможуть домовитися, але Еррол упевнений, що в конфлікті, який стався, зрештою переможе президент США.

"Трамп переможе, він президент, його було обрано президентом. Так що, знаєте, Ілон зробив помилку, я думаю, але він втомився, у нього стрес. П'ять місяців безперервного стресу", — сказав Еррол Маск.

Він додав, що Ілон дотримується своїх принципів і не хоче підтримувати неефективні ініціативи демократів. Тим часом Трамп, на думку Еррола, робить усе заради того, щоб заручитися підтримкою виборців.

"Ілон хоче дотримуватися принципів: не давати демократам реалізовувати їхні дурні ідеї, гроші і таке інше. А Трамп просто має це робити, щоб отримати голоси виборців", — підсумував Еррол.

Маск-старший упевнений, що сварка між президентом США і мільярдером — це просто "дрібниця", яка закінчиться "завтра".

У ще одному інтерв'ю Еррол Маск нестримно захоплювався Москвою, заявив, що вона нагадує йому "древній Рим", а потім заявив, що і Трамп, і його син "страждають від ПТСР".

"Вони обидва страждають від свого роду ПТСР, посттравматичного стресового розладу на тлі подій останніх місяців. За ці кілька місяців вони настільки звикли відверто боротися зі своїми супротивниками та опозицією, що не усвідомили, що на арені залишилися тільки вони вдвох: Трамп та Ілон. У цьому немає нічого дивного. Таке постійно відбувається в шлюбах і в партнерствах", — повідомив Еррол. А потім і зовсім заявив, що його син "огидний політик, тому що він не політик".

Батько Ілона Маска в Москві: що відомо

Батько власника Tesla і SpaceX Ілона Маска Еррол Маск прилетів до Москви 6 червня для участі у "Форумі майбутнього 2050", організованому інститутом "Царьград". Він заявлений як спікер і підписаний, як "інженер, бізнесмен, торговець дорогоцінним камінням, батько Ілона Маска".

Еррол Маск у Москві Фото: "Известия"

Еррол Маск розповів, що "його запросили дуже цікаві особистості, щоб поговорити про майбутнє", а також йому "надали допомогу з перельотом". Серед інших на форумі виступатиме глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Нагадаємо, Еррол Маск неодноразово опинявся в центрі скандалу. Так, у 2022 році стало відомо про його зв'язок із падчеркою, зведеною сестрою Ілона Маска. Яна Безуіденхаут, яка молодша за нього на 42 роки, народила йому двох дітей.

А також він заявляв, що не їздить на Tesla і байдужий до успіхів свого первістка.