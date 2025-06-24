"Становитесь гражданами России": в Госдуме предлагают выделить землю Илону Маску

Гектар земли на Дальнем Востоке и российское гражданство американскому миллиардеру Илону Маску предложил выдать заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

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Об этом он заявил в эфире столичного радио. Свинцов уточнил, что участок можно выбрать и в другом регионе РФ.

"Мы их всех приглашаем со своими технологиями, со своими деньгами. Всем выдадим по гектару на Дальнем Востоке или где посчитаете нужным. Приезжайте и становитесь гражданами России", – призвал депутат.

Ранее в СМИ прошла информация со ссылкой на вице-спикера Госдумы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова о том, что Министерство иностранных дел России якобы получило запрос от Илона Маска на предоставление политического убежища на фоне его перепалки с президентом США Дональдом Трампом.

Даванков считает, что в случае успешного решения этого вопроса Россия могла бы извлечь большую выгоду.

"Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой, — отметил Даванков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сам Илон Маск эту информацию никак не комментировал.

В свою очередь Эррол Маск, отец опального основателя Tesla и SpaceX, который недавно побывал в РФ на "Форуме будущего 2050", устроенном идеологом русского мира Александром Дугиным, усомнился в правдивости такой информации и подобном желании его сына.

Что такое "дальневосточный гектар"

"Дальневосточный гектар" – это государственная программа, которая предоставляет гражданам России возможность получить бесплатно земельный участок площадью до одного гектара в Дальневосточном федеральном округе по информации Правительства России. Участок можно использовать для различных целей, включая строительство жилья, ведение сельского хозяйства или предпринимательскую деятельность. Программа направлена на стимулирование экономического развития Дальнего Востока и привлечение населения в этот регион.

Участок предоставляется в безвозмездное пользование на 5 лет, после чего его можно оформить в собственность или аренду.

Ранее Фокус писал, что Илон Маск хотел купить ракету у РФ, но ему ее не продали. Мы также рассказывали, что Эролл Маск признавался в любви к Путину.