Нехай розважається: Трамп висміяв ідею Маска створити третю партію в США (відео)

Президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп не бачить жодних загроз від нової політичної сили, яку планує створити мільярдер Ілон Маск. Трамп назвав такі плани смішними й впевнений у силі та успішності Республіканської партії.

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У США діє політична система, створена лише для двох партій, заявив американський президент у коментарі перед посадкою на Борт №1, написало агентство Reuters. Також з'явилась більш розгорнута критика Маска у соцмережі Truth Social. У дописі в соцмережі Трамп заявив про непотрібність електромобілів та про протеже мільярдера, якого поставили керувати NASA.

Увечері 6 липня (за часом Вашингтона) журналісти поцікавились у глави Білого дому, що він думає про третю партію Маска. Посадовець зауважив, що у США все підлаштовано під двопартійну систему, хоч Демократична партія і "збилась зі шляху". На його думку, ідея мільярдера смішна.

"Я вважаю, що створювати третю партію – це смішно. Це завжди була двопартійна система. І я думаю, що створення третьої партії лише посилює плутанину. Здається, що [система] дійсно була розроблена для двох партій. Треті партії ніколи не працювали. Тож він може з цього розважатися, але я вважаю це смішним, — заявив Трамп.

Агентство BCC повідомило, що Американська Федеральна виборча комісія поки що не інформувала про реєстрацію нової партії США.

Трамп і Маск — деталі

У Truth Social Трамп написав, що Маск "повністю зійшов з рейок" і що начебто сталась вже п'ята "аварія поїзда". Глава Білого дому вважає, що третя партія кине США у хаос. Після цього він похвалив "великий прекрасний" законопроєкт, підтриманий Конгресом, розкритикував електромобілі та тимчасову главу NASA Джанет Петро, яку призначили на прохання мільярдера. Американський президент пояснив, що, по перше, він завжди був за бензинові автомобілі, і, по-друге, шокований, що Маск став протеже людини, яка має демократичні погляди.

"Єдине, до чого хороші Треті сторони, це створення Повного та Тотального ЗРИВУ ТА ХАОСУ, і ми маємо цього достатньо з радикальними лівими демократами, які втратили довіру та розум! Моє звинувачення номер один — захистити американську громадськість!" — написав Трамп.

Трамп і Маск - що думає американський президент про "Партію Америки" Фото: Скриншот

Зазначимо, медіа розповіли про новий етап суперечки між Маском та Трампом. Американський мільярдер, як стало відомо на початку липня, опинився під загрозою депортації США. Водночас він заявив, що засновує нову політичну силу "Партія Америки". У соцмережі X відбулось опитування користувачів, що вони думають щодо створення нової партії США. В суботу 5 липня підприємець написав, що співвідношення голосів 2 до 1 показало, що американці підтримують його ідею. При цьому медіа нагадали, що Маск не може особисто балотуватись, оскільки не народився в США.

Нагадуємо, 3 липня медіа Daily Mail проаналізувало, у які країни міг би поїхати Маск, якщо його виженуть з США. Тим часом мільярдер написав, що підтримує імпічмент Трампу і пригрозив відібрати космічний корабель Dragon.