Климатическая война России: как управление солнечной активностью может стать боевым оружием

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В этом десятилетии Россия может пойти дальше актов саботажа в Европе и тайно развернуть технологии солнечной геоинженерии, разжигая беспорядки путем дестабилизации климата в регионе.

Солнечная геоинженерия, некогда относившаяся к области научной фантастики, теперь переходит к экспериментам в реальном мире, что повышает риск ее неправомерного использования враждебными субъектами. Известный также как управление солнечной радиацией, этот набор новых технологий, таких как инжекция стратосферного аэрозоля и осветление морских облаков, направлен на искусственное замедление роста глобальной температуры путем уменьшения количества солнечного света, поглощаемого поверхностью Земли. На сегодняшний день их основной целью является борьба с симптомами ускоряющегося изменения климата. Однако эти технологии также несут в себе риски двойного назначения: помимо непредвиденных экологических последствий, они могут быть использованы державами, стремящимися изменить геополитический баланс, чтобы вызвать климатические потрясения.

Без надлежащих гарантий эти технологии могут стать инструментами геополитического принуждения в ближайшие годы.

Исследования в области солнечной геоинженерии получают новую поддержку

Международный интерес к технологиям охлаждения климата растет. Например, Агентство перспективных исследований и изобретений при правительстве Великобритании в мае объявило о планах инвестировать 57 миллионов фунтов стерлингов в 21 геоинженерный проект. Это включает в себя средства на исследования по инжекции стратосферного аэрозоля и усилия по замораживанию арктического морского льда, который в настоящее время сокращается на 12,2 % за десятилетие из-за глобального потепления по сравнению с его средней площадью в период с 1981 по 2010 год.

Эти инвестиции делают Великобританию одним из крупнейших спонсоров геоинженерных исследований во всем мире. Но это не единственное государство, заинтересованное в оценке целесообразности новых технологий.

Ряд других стран, включая Австралию, Китай, Индию, Россию, США и несколько членов ЕС, также изучают методы геоинженерии. Об этом говорится в национальном докладе разведсообщества США о геополитических последствиях изменения климата до 2040 года. В этом докладе, опубликованном в 2021 году при администрации Байдена, предупреждается, что широкомасштабное одностороннее развертывание солнечной геоинженерии одной из ведущих держав для борьбы с усиливающимися последствиями изменения климата, если другие усилия по ограничению потепления будут сочтены недостаточными, будет нести серьезные риски для геополитической стабильности.

Российские ученые уже давно являются активными сторонниками солнечной геоинженерии для борьбы с последствиями изменения климата. Согласно одному из последних научных исследований, этот интерес возник еще в середине советского периода. Примечательно, что Москва оставалась важным участником этих научных дебатов вплоть до своей изоляции от международной научной сцены после вторжения в Украину.

Опасения по поводу безопасности солнечной геоинженерии

Ученые-климатологи уже давно расходятся во мнениях относительно того, следует ли направлять больше средств на исследования в области солнечной геоинженерии. Отчасти это объясняется тем, что исследования и внедрение этих технологий в настоящее время не подпадают под действие существующего международного права, несмотря на их потенциальное вредное трансграничное воздействие.

Поскольку было проведено относительно мало полевых экспериментов, технологии солнечной геоинженерии остаются в значительной степени недоказанными. В то же время взаимосвязанная природа глобальной климатической системы делает весьма вероятными нежелательные последствия их использования. В последние годы ООН и различные исследовательские институты подчеркивали риск потенциальных побочных эффектов, включая непредсказуемые и экстремальные изменения в режиме выпадения осадков, которые могут подорвать продовольственную и водную безопасность в пострадавших районах.

Ключевой вопрос заключается в том, как проявится любой каскадный эффект. Как показывает предыдущий анализ этого вопроса, увеличение количества осадков, полезное для одной страны, может привести к серьезным наводнениям в соседнем государстве. В то время как любое внезапное прекращение использования этих технологий может привести к серьезным потрясениям, включая резкое потепление и разрушение экосистем.

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Солнечная геоинженерия как инструмент гибридной войны

Обеспокоенность по поводу развертывания солнечной геоинженерии обычно сосредоточена на использовании этих технологий в качестве экстремального ответа на растущее климатическое давление. Однако в последнее время некоторые эксперты бьют тревогу по поводу того, что эти технологии могут быть использованы враждебными субъектами для продвижения своих интересов.

В настоящее время нет никаких общедоступных свидетельств того, что Кремль планирует использовать солнечные геоинженерные технологии в качестве оружия или что он даже рассматривал такую возможность. Однако относительная простота их применения, юридическая неопределенность, связанная с их использованием, могут сделать их привлекательным инструментом в эпоху усиления гибридной войны, когда остается все меньше барьеров, сдерживающих поведение государств.

Более того, противоречивый характер этих технологий означает, что они могут быть использованы для широкомасштабных разрушений даже без негативного воздействия на климат. Учитывая такую возможность, научный авторитет России в этой области и историю российской военной разведки, использующей новые методы для нанесения ущерба противникам, кажется правдоподобным, что Москва может экспериментировать с применением солнечной геоинженерии в ближайшее десятилетие, хотя еще несколько лет назад такой сценарий мог показаться неправдоподобным.

Основные проблемы и рекомендации для политиков

В отличие от большинства актов саботажа или кибератак, большинству европейских разведывательных служб, вероятно, будет сложно обнаружить, определить или предотвратить использование солнечного геоинжиниринга в качестве оружия, учитывая текущие возможности и приоритеты. Поэтому любое раннее предупреждение будет ограниченным, что повысит риск стратегической неожиданности. Эта проблема, вероятно, будет усугубляться неопределенностью в вопросе о том, где должна лежать ответственность за управление солнечной геоинженерией. В настоящее время не существует международного консенсуса относительно того, какой форум, если таковой существует, лучше всего подходит для руководства в этом вопросе.

Между тем, некоторые государства и многонациональные организации, похоже, сворачивают усилия по изучению подобных вопросов, которые находятся на стыке изменения климата и национальной безопасности. Такая расстановка приоритетов рискует привести к снижению институциональной осведомленности о последствиях солнечных геоинженерных технологий для безопасности среди представителей оборонных ведомств, служб безопасности и разведки, несмотря на возможность их принудительного использования.

По мере того как Великобритания увеличивает инвестиции в исследования в области солнечной геоинженерии, появляется узкое, но критически важное окно для формирования международных норм и гарантий и установления "красных линий". Великобритания, учитывая ее растущую роль в этой области, имеет возможность возглавить усилия по включению запретов на наступательное или принудительное использование солнечной геоинженерии в международные соглашения и протоколы исследований. Она также может выступить за создание специальной межправительственной целевой группы — при ООН, НАТО или другом органе — для мониторинга рисков милитаризации, повышения прозрачности и создания механизмов реагирования.

Наконец, риски, связанные с солнечной геоинженерией, должны быть интегрированы в национальные и союзные стратегии безопасности и системы планирования. Это поможет укрепить понимание и повысить устойчивость к любым потенциальным будущим гибридным угрозам, связанным с манипулированием климатом. В то же время разведывательное сообщество Великобритании должно относиться к этим технологиям так же, как и к другим возникающим гибридным угрозам: инвестировать в возможности обнаружения и атрибуции, а также координировать работу правительственных учреждений, чтобы выявлять и отслеживать ранние признаки злоупотреблений.

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