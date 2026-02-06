Общественный транспорт — это кровь города: почему его нужно отключать в последнюю очередь

Люди, которые никогда не пользуются общественным транспортом, но принимают решение, что общественный транспорт — это не приоритетная инфраструктура, интересно, как они мыслят вообще.

Общественный транспорт — это кровь города. Его работа должна быть приоритетом для города, который еще не находится на линии фронта и не покинут властью, коммунальными службами и большей частью населения. Отключение общественного транспорта должно происходить в последнюю очередь, перед отключениями больниц и критической инфраструктуры предприятий, которые поставляют коммунальные услуги. Даже школы и детские сады не столь критичны, как общественный транспорт. Потому что какой смысл запитывать и отапливать школу, если школьники не смогут до нее добраться без транспорта? Какой смысл отапливать и запитывать садик, если часть родителей не имеет возможности привести туда детей?

Лично я считаю, что можно на час уменьшить подачу света для населения города, но транспорт должен работать бесперебойно. Прекрасно понимаю, что владельцы и постоянные пользователи личных машин со мной, пожалуй, не согласятся

