Украинки могут все: как, несмотря на войну, продолжают делать свое дело женщины-ученые

Женское измерение украинской науки

Война изменила способ существования украинской науки и обнажила то, что в мирное время обычно остается незаметным: наука в Украине держится не только на отчетах и стратегиях, но и на конкретных людях. И очень часто ими являемся мы, женщины, — совмещая работу, воспитание детей и жизнь в условиях перманентной нестабильности.

На днях звоню профессору из ННЦ "Институт биологии и медицины", чтобы договориться об интервью. Лидии Трофимовне почти 75, она возглавляет два грантовых проекта о механизмах устойчивости экономически важных зерновых культур к вирусным болезням. "Алина, из-за частых отключений электричества далеко не все запланированное успеваем. "Ловлю" свет постоянно. Хотя сегодня и воскресенье, но я в лаборатории, потому что здесь свет есть, а дома нет. Должен также готовить договорные документы для НФИУ, а это займет где-то месяц. Еще и дорабатываем сейчас исследования для "скопусовского" журнала, что тоже не быстро". Я, конечно, соглашаюсь, ведь только художник может правильно расставить собственные приоритеты.

Відео дня

Однако идея написания материала не исчезает, наоборот — мой журналистский интерес только растет. Еще и повод серьезный — 11 февраля в мире отмечают Международный день женщин и девушек в науке. Этот праздник в 2015 году был основан ООН, чтобы подчеркнуть важность равного доступа женщин к науке и способствовать гендерному равенству в этой сфере.

На ум приходит Ирина Пинчук, директор Института психиатрии КНУ имени Тараса Шевченко, президент Ассоциации психиатров Украины. Сейчас наше общество находится в постоянной борьбе с коллективной психологической травмой, а проблема ментального здоровья стала вопросом национальной устойчивости. Под руководством Ирины Яковлевны команда Института психиатрии из 15 специалистов выполняет 5 научно-исследовательских работ. Интенсивность работы впечатляет! К тому же, все проекты разноплановые — от создания учебно-методологического Центра ветеранов и их семей до анализа эффективности сети мобильных мультидисциплинарных команд по психическому здоровью, работающих в громадах. Без навыков научного менеджмента в этой ситуации не обойтись!

Эти две истории — об исследовательницах из разных областей науки, разных поколений и управленческих ролей. Но их объединяет работа в режиме постоянной самоотдачи, всесторонней вовлеченности в свое дело и по-женски эмоциональной ответственности за процесс.

Важно

Женщины в армии, спецназе и в зонах конфликтов. Как гендерное равенство влияет на нацбезопасность

Женская научная карьера в условиях войны перестала быть линейной. Она состоит из фрагментов — между отключениями электричества, воздушными тревогами и укрытиями, уходом за детьми и дедлайнами грантовых заявок. Формальные правила академической игры почти не изменились: конкурсы, отчетность и требования к публикациям остаются рассчитанными на стабильность, которой больше не существует. В этом расхождении между реальностью и регламентами женщины оказываются в особенно уязвимом положении.

Поэтому показательно, что по данным 2024 года от 6 до 9% украинских женщин-ученых сегодня работают в режиме эмиграции. Среди них Юлия Петленко, специалист в сфере экономики и финансов. С 2022 года она вместе с сыном живет в Дании и работает как приглашенный исследователь в Копенгагенской бизнес-школе. Юлия Владимировна рассказала, что в менталитете датчан ей больше всего импонирует взаимоуважение к каждому и ощущение общественного равенства независимо от профессии или социального положения. В вынужденной эмиграции находится и Ирина Изарова, профессор, известная исследовательница в сфере юстиции, гражданского и авторского права. Еще до 2022 года госпожа Ирина была руководительницей нескольких международных грантовых проектов, в частности в сотрудничестве с учеными Австрии. Поэтому сейчас вместе с двойняшками-школьниками живет в австрийском Кремсе и работает в Университете непрерывного образования Кремса.

Среди бесконечных вызовов современности положительным аспектом является то, что Украине фактически удалось достичь гендерного баланса в академической среде. По данным аналитического агентства "Cedos" за 2021-2024 годы, от 45% до 48% ученых нашей страны — женщины. То есть почти каждый второй человек в научной сфере Украины — женщина, что является одним из самых высоких показателей среди европейских стран. Более того, сотрудников на должностях главных специалистов и научного менеджмента — 75 %, из них научную степень имеют 50 %. Частично преодолеть гендерный перекос помогли требования МОН к конкурсным командам, частично — внутренняя кадровая политика ВУЗов. Мощным стимулом к решению проблемы послужили и критерии ЕС для участия в его научных конкурсах.

Под конец моих размышлений вспомнился и собственный профессиональный путь. Я защитила диссертацию доктора философии в 2022 году, уже на третьем месяце беременности, в то время, когда в стране царила полная неопределенность. Мне "повезло", что все защиты тогда проходили онлайн, потому что очно, кажется, не смогла бы физически из-за ужасного токсикоза. Сейчас моему сыну почти три, он ходит в детский сад и уже даже реже болеет, чем сначала. После его рождения я ни одного дня не была в декретном отпуске, продолжила работать в научно-исследовательской части как научный журналист, а через год — начала преподавать в Институте журналистики. Как говорит заведующая нашей кафедрой, у нас женщины в декрет не ходят, предпочитают работать дальше. Это подтверждает и мой сын, ведь четко понимает значение словосочетаний "мама занята" и "мама в университете". Даже на мамином рабочем месте успел побывать.

Учитывая все вызовы и этапы жизни, я убеждена, что украинской женщине в науке под силу преодолеть все. Нужно лишь немного терпения, настойчивости и веры в нашу Украину!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.