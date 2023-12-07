Женщины в армии, спецназе и в зонах конфликтов. Как гендерное равенство влияет на нацбезопасность

Исследования показывают, что в странах, где гендерное равенство находится на высоком уровне, в разы стабильней политическая ситуация и выше безопасность.

Related video

Спустя 23 года после принятия Советом Безопасности ООН рамочной программы "Женщины, мир и безопасность" и через шесть лет после того, как Соединенные Штаты стали единственной страной, законодательно утвердившей ее реализацию, многие до сих пор не понимают ее значение для национальной безопасности. Вопреки тому, что иногда можно услышать от американских специалистов по безопасности в аудиториях, на конференциях и в разговорах, это не программа социальной справедливости. Это не мандат на многообразие, равенство и инклюзивность и не призыв к правительству "поступать правильно". И, несмотря на название, речь идет не только о женщинах.

Фокус перевел статью Джеффри Брасса и Джоан Джонсон-Фриз о том, как гендерное равенство может обеспечить нацбезопасность.

Скорее, система "Женщины, мир и безопасность" – это способ укрепления национальной безопасности через гендерное равенство. Гендерные проблемы – например, неспособность мужчин найти жену или содержать нее – часто являются основной причиной конфликтов. Из-за проводимой ранее политики одного ребенка в Китае в ходе переписи населения 2020 года было насчитано на 34,9 миллиона мужчин больше, чем женщин. Эти мужчины, которых называют "голыми ветвями" и которые не связаны с обществом узами брака и детьми, рассматриваются китайским правительством как потенциальная проблема безопасности. Учитывая склонность Китая объединять свое население, которое сейчас насчитывает более 1,4 миллиарда человек, во времена внутренних потрясений концентрируясь на внешнем враге, "голые ветви" могут стать проблемой безопасности и для США.

Пока что Министерство обороны выделяет слишком мало бюджетных средств на программу "Женщины, мир и безопасность", а интеграция этой программы в основные учебные планы профессионального военного образования продвигается медленно. На сегодняшний день Соединенные Штаты сделали больше для того, чтобы союзники и партнеры были осведомлены о принципах концепции, и добились большего успеха в этом отношении, чем среди своих собственных сил. Сотрудничество в сфере безопасности, например, оказалось эффективным средством поддержки внешней реализации концепции "Женщины, мир и безопасность". Но до тех пор, пока в Министерстве обороны остается непонимание, возможности будут оставаться нереализованными.

На сегодняшний день Соединенные Штаты сделали больше для того, чтобы союзники и партнеры были осведомлены о принципах концепции, и добились большего успеха в этом отношении, чем среди своих собственных сил Фото: US Army

Значение

Десятилетия тщательных эмпирических исследований однозначно продемонстрировали взаимосвязь между гендерным равенством и безопасностью. В частности, если в стране чрезвычайно высок уровень гендерного неравенства, она более чем в два раза чаще оказывается нестабильным государством, более чем в три раза чаще имеет более автократическое, менее эффективное и более коррумпированное правительство, и более чем в полтора раза чаще подвержена насилию и нестабильности. Кроме того, если уровни гендерного неравенства и домашнего насилия внутри страны высоки, то вероятность применения насилия государством на международном уровне тоже возрастает. Насилие порождает насилие.

Система "Женщины, мир и безопасность" строится на четырех основных принципах: участие женщин во всех аспектах вопросов безопасности; защита женщин от гендерного насилия; предотвращение конфликтов и всех форм насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях; обеспечение удовлетворения потребностей женщин и уязвимых групп населения в помощи в ходе восстановления после кризисов. Участие означает предоставление женщинам не только места за столом переговоров, но и права голоса, поскольку они привносят информацию, точки зрения и навыки решения проблем, которые повышают потенциал для устранения основных причин конфликта. В рамках компонента защиты признается, что гендерное насилие часто используется для того, чтобы заглушить голос женщин. В рамках направления "Предотвращение" настоятельно рекомендуется использовать гендерные аспекты при оценке потенциальных конфликтов, чтобы остановить конфликт до его начала. В нем также признается, что постконфликтная помощь предоставляет наилучшую возможность для преобразования старых дискриминационных систем в более эгалитарные.

Система "Женщины, мир и безопасность" строится на четырех основных принципах

Реализация

Текущие усилия правительства США по продвижению концепции "Женщины, мир и безопасность" с помощью имеющихся ресурсов демонстрируют разнообразие способов привлечения финансирования. В июле 2022 года Конгресс опубликовал доклад, в котором оценивается прогресс четырех правительственных агентств США, отвечающих за реализацию закона 2017 года. Согласно отчету, Государственный департамент инвестировал 110 миллионов долларов, а Агентство США по международному развитию – 239 миллионов долларов. Министерство обороны, в свою очередь, потратило 5,5 миллиона долларов. Хотя это ничтожная сумма, учитывая размер общего бюджета вооруженных сил, министерство может использовать синергию с другими ведомствами.

Например, Государственный департамент ежегодно выделяет около 400 миллионов долларов на программу международного военного образования и подготовки, направленную на укрепление сил стран-партнеров, улучшение ситуации с правами человека, предоставление профессионального военного образования и поддержку улучшенной связи между странами. Этой программой управляет Министерство обороны, объединяя полномочия и финансирование. Сотрудничество в области безопасности традиционно сосредоточено на "жестких" мероприятиях по обеспечению безопасности, таких как иностранные военные продажи, прямые коммерческие и гибридные продажи, аренда оружия, военные союзы, совместные военные учения и тренировки. Эти мероприятия укрепляют оперативную совместимость для повышения эффективности обороны, но также могут служить инструментом для налаживания отношений, важных для женщин, мира и безопасности.

Иордания обучила женщин-пилотов для эксплуатации вертолетов UH-60 Blackhawk Фото: US Army

В качестве примера можно привести случай приобретения Иорданией в 2015 году вертолета UH-60 Blackhawk. Хашимитскому королевству не хватало квалифицированных с медицинской и лингвистической точек зрения пилотов-мужчин, которые могли бы пройти американскую летную подготовку к желаемой дате поставки. Программа была использована в качестве стимула для того, чтобы впервые начать набор, обучение и поддержку военных летчиков-женщин. В результате Иордания изменила свою внутреннюю политику, поддерживая обучение женщин-летчиков. Эта программа продолжается и сегодня, расширяясь и охватывая истребители. В развитие этой программы Национальная гвардия Колорадо в рамках Программы партнерства штатов провела с новыми летчицами обсуждение проблем гендерной интеграции и организовала обучение. Это дало третий поток финансирования и полномочий, если учесть программу международного военного образования и языковой подготовки, финансирование иностранных военных продаж для авиационной подготовки и мероприятия Национальной гвардии.

В последнее время сотрудничество в области безопасности стало включать такие элементы, как экономическое развитие, права человека, защита окружающей среды и налаживание отношений. В этом контексте американские программы сотрудничества в области безопасности также способствуют реализации принципов "Женщины, мир и безопасность". Министерство обороны может участвовать и уже участвует в некоторых из этих "мягких" мероприятий, которые классифицируются как строительство оборонных институтов, деятельность командующего или аналогичные программы как сотрудничества, так и помощи в области безопасности.

Важно

Зеленые береты розовеют? Как женщины "встраиваются" в спецназ армии США

Ранее в этом году Тахина Монтойя, которая сейчас занимает должность советника ВВС по гендерным вопросам, рассказала нам, насколько эффективным может быть "мягкое" сотрудничество в сфере безопасности, находясь в период с 2011 по 2102 год в американском транзитном центре в Манасе (Кыргызстан). Получив 318 миллионов долларов прямых инвестиций из США, Кыргызстан столкнулся с огромным давлением со стороны России, которая требовала закрыть транзитный центр. Это было сделано в форме щедрых финансовых предложений и активной кампании в СМИ, спонсируемой Россией и осветляющей негативные последствия американского присутствия. Чтобы противостоять этому, правительство США через Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности запустило программу гуманитарной помощи, в рамках которой каждое американское подразделение, базирующееся в транзитном центре, должно было иметь координатора гуманитарной помощи. Как описывает это Монтойя:

"Я вызвалась быть координатором гуманитарной помощи 376-й экспедиционной оперативной группы, что включало в себя поездки в город Бишкек для встреч с женщинами из университета, чтобы обсудить сходства и различия в том, каково быть женщиной в наших странах. На уровне подразделения, в течение 6 месяцев, наш отряд провел 17 гуманитарных миссий на местном уровне, которые начинались со встреч с лидерами общин для обсуждения проблем, но со временем включали реконструкцию детских площадок, строительство 2 новых классных комнат, покупку обогревателей и новой кухонной плиты для местной школы и мое самое любимое – пожертвование более 200 легкоочищаемых матрасов для детей и стариков деревни и пожертвование более 200 зимних курток для общины. С помощью членов отряда, которые занимались волонтерством в свои "выходные", наш отряд отработал 850 часов и собрал более 4,5 тысяч долларов пожертвований".

Открытие американского транзитного центра в Манасе, Кыргызстан

В конечном счете, программа не предотвратила закрытие транзитного центра в Манасе в 2014 году, но Монтойя считает, что усилия ее подразделения по "мягкому воздействию" помогли продлить существование базы еще на несколько лет. За время своей работы база, известная как ворота в Афганистан, "перевезла более 5,3 миллиона военнослужащих в Афганистан и из Афганистана, а также обработала десятки тысяч грузов и дозаправок".

За пределами зон конфликтов военные командования тоже участвуют в сотрудничестве в области безопасности, направленном на развитие принципов "Женщины, мир и безопасность", особенно на расширение участия женщин в военной деятельности и в сфере безопасности. Деятельность Южного командования включает семинары, конференции, подкасты и, в партнерстве с организацией "Женщины в международной безопасности", разработку регионального инструмента партнерства, или оценочного листа "для интеграции принципов гендерного равенства и повестки дня [Женщины, мир и безопасность] в силы безопасности Центральной, Южной Америки и Карибского бассейна". Африканское командование провело ряд мероприятий, в том числе в партнерстве с Программой партнерства штата Северная Каролина Национальной гвардии, создало Женскую военно-правовую сеть африканских военных специалистов, которая была направлена на передачу женщинам региона передовому правовому опыту. В последнее время другие командования также активизировали деятельность, связанную с вопросами женщин, мира и безопасности.

Наконец, Университет оборонного сотрудничества по вопросам безопасности предоставляет возможности для продвижения концепции "Женщины, мир и безопасность" среди тех, кто занимается именно сотрудничеством в области безопасности. На семинаре по сотрудничеству в области безопасности, состоявшемся в сентябре 2022 года, университет дал старт общеорганизационным усилиям по тщательному научному анализу того, как реализация Закона о женщинах, мире и безопасности от 2017 года способствует достижению целей национальной безопасности США. Это было особенно важно, учитывая, что профессиональное военное образование определено как ключевой путь к реализации рамочной программы как внутри страны, так и за рубежом, особенно если на подготовку и обучение специально выделяется время.

Больше значит лучше

Многим кажется, что при работе на Ближнем Востоке или в Центральной Азии культурные нормы в странах-партнерах являются самым большим препятствием на пути реализации программы "Женщины, мир и безопасность". Однако наши исследования и приведенные выше истории свидетельствуют о том, что именно эти страны зачастую стремятся добиться прогресса в области участия женщин. Напротив, самым большим препятствием часто является недостаточная осведомленность правительства США. В отчете RAND за 2023 год содержится призыв к более четкому согласованию риторики и действий по вопросам женщин, мира и безопасности: "Многие наши партнеры обращают внимание на то, что Соединенные Штаты подчеркивают важность учета гендерных аспектов, и работают над улучшением реализации принципов [Женщины, мир и безопасность]. Однако они также замечают, когда мы "отстаем от жизни" – например, во время учений в Восточной Европе, когда молодой иностранный офицер потребовал объяснить, почему среди присутствующих нет американских женщин".

Повышение уровня осведомленности и знаний о женщинах, мире и безопасности в вооруженных силах США не произойдет в одночасье, но при серьезном подходе этого можно добиться. Есть множество возможностей использовать существующие программы и потоки финансирования для выполнения мандатов Конгресса и продвижения интересов США по всему миру. Программы сотрудничества в области безопасности призваны содействовать национальной безопасности путем укрепления отношений, потенциала и возможностей стран-партнеров. Когда правительство США поймет, как этому способствуют женщины, мир и безопасность, можно сделать гораздо больше и на внешнем уровне.

Об авторах

Джеффри Брасс – полковник ВВС США, доцент Колледжа штабов объединенных сил и офицером по работе с иностранными государствами, который неоднократно выполнял задания по сотрудничеству и помощи в области безопасности.

Джоан Джонсон-Фриз – почетный профессор Военно-морского колледжа, старший научный сотрудник организации "Женщины в международной безопасности" и автор книги Women, Peace, and Security: An Introduction.

Высказанные мнения принадлежат исключительно авторам, а не правительству США, Министерству обороны или ВВС США.