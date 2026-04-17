На любую орбиту в течение суток: что Украина сможет делать в космосе через несколько лет

Украина движется к самостоятельному выводу спутников на орбиту.

В 2026 состоялись запуски в космос (пока суборбитальные, без вывода на орбиту) ракеты Boy Launcher частной британской компании Orbit Boy, которую основали бывшие руководители украинского космического агентства — Любомир Сабадош, Юрий Алексеев и Владимир Усов.

Несколько лет назад украинские космические предприятия, в частности "Южмаш", разработали ракету-носитель для воздушного старта Boy Launcher весом 14,5 тонн, диаметром 1,4 м и длиной 11,6 м, которая запускается после сброса с грузового самолета-носителя Ан-70 на высоте 9 км и способна выводить 200–700 кг нагрузки на орбиту 700 км.

Пока достигнута высота 204 км, далее — вывод разведывательных спутников, благодаря не привязанной к космодрому системе старта — на любую по наклону орбиту и быстро, в течение 24 часов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

