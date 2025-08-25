Ракета Orbit Launcher и воздушный старт: как Украина строит собственную космическую программу, — BBC (фото)

До начала вторжения Российской Федерации в 2022 году Украина успела сделать шаг для развития ракетно-космической программы и создала 14-тонную ракету Orbit Boy. Особенность Orbit Boy — пуск с самолета с помощью парашюта.

Вопрос украинской космической программы появился в публичном пространстве после задержания СБУ российского агента Леонида Касторского, рассказало медиа CNN. Фигурант работал в службе охраны Государственного космического агентства (ГКАУ) и, среди прочего, передал россиянам документ о возможном сотрудничестве Польши и Украины по разработке ракет, установили расследователи. Речь идет о программе воздушного пуска, первый этап которой завершился в 2021 году: создали ракету Orbit Launcher для заказчика из Великобритании.

Выяснилось, что программа существовала около 20 лет. Идея заключалась в том, чтобы ракета поднималась в воздухе на самолете — на Ан-225 "Мрия" или на Ан-124 "Руслан". Когда самолет набирал достаточную высоту, происходил сброс: ракета падала на парашюте, пока включались двигатели и выводили ее в космическое пространство.

Космическая программа — как запускается ракета-носитель Boy Launcher

Медиа пообщались с анонимными собеседниками в ГКАУ и с экспертом по вопросам космической деятельности, экс-советником председателя ГКАУ Андреем Колесником. Выяснилось, что 10 лет назад Польша первая проявила инициативу и заинтересованность в проекте космического пуска, но никаких действий не было из-за "материальной заинтересованности определенных людей". Впрочем, к идее вернулись в марте 2022 года, но к тому времени россияне уничтожили "Мрию" и в условиях нехватки средств во время войны проект не было возможности развивать, написало CNN.

Космическая программа — что известно о Boy Launcher

Собеседники медиа объяснили, что вместо государства к программе воздушного пуска присоединилась частная компания. Украинские инженеры довели работу до стадии аванпроекта (техническая документация с деталями производственного процесса). Суть идеи заключалась в том, что "большой транспортный самолет поднимает на значительную высоту ракету-носитель и там уже запускает ее в космос". Над проектом возобновили работу в 2019-20 гг., но государство деньги на это не выделило. Зато компания "Южмаш" создала ракету-носитель Boy Launcher для воздушного старта. Заказчиком ракеты стала британская компания Orbit Boy, но основали ее трое украинцев — Любомир Сабадош, Юрий Алексеев и Владимир Усов, бывшие сотрудники ГКАУ, добавило CNN.

Космическая программа — как выглядит ракета-носитель Boy Launcher

Указывается, что в 2021 году прошло первое успешное испытание твердотопливного двигателя ракеты-носителя. В апреле 2022 создали инженерный макет.

Характеристики ракета-носитель Boy Launcher и особенности работы:

физические размеры — длина 11,6 м, диаметр 1,4 м, вес 14,5 тонны;

полезный груз — 200 кг (например, микроспутники для вывода на низкую орбиту);

ракету на тележке загружали в Ил-76, затем сбрасывали на определенной высоте, далее тележка отпадала, ракета выравнивалась и тогда включался двигатель на высоте около 8 км.

Украина показала модель Boy Launcher во время выставки в Польше весной 2022 года. Ожидалось, что ею заинтересуются иностранные партнеры, выделят средства, а пуски будут происходить с базы на Сицилии. В частности, если бы удалось получить от инвесторов 150 млн грн, то первый пуск состоялся бы в 2024 году.

"Сейчас в планах провести первые пуски ракеты в 2025 году", — написало CNN.

Медиа напомнило, что для Украины важно получить мощные технические средства ввиду того, что РФ угрожает межконтинентальной ракетой "Орешник", которой била именно по "Южмашу". Тем временем замерли четыре других проекта: выход из программы "Антарес" США (изготавливали первую ступень), из программы строительства ракеты Vega С Франции (двигатели) и ракеты-носителя "Циклон-4М" Канады, не работает спутник "Сич-2-30", который подняли на орбиту в 2022 году (вероятно, из-за кибератаки РФ).

Экс-руководитель ГКАУ Владимир Тафтай заявил CNN, что Украина сможет восстановить космическую программу и вывести на орбиту груз до 700 кг. Для этого следует получить 150-160 млн долл. и иметь 3-4 года, пояснил эксперт CNN.

"Я считаю, что они абсолютно реально могут выполнить такую программу. Возможно, это займет немного больше времени — полгода-год — из-за войны", — подытожил Тафтай.

Отметим, Фокус ранее писал о космическом проекте Украины, связанном с самолетом "Мрия". Ан-225 был, среди прочего, предназначен для вывода для пуска многоразового космического корабля "Буран", весом около 100 тонн.

Напоминаем, весной 2025 года медиа Foreign Policy рассказало об уникальных возможностях российской межконтинентальной ракеты "Орешник". в 2024 году на Defense Express написали о ядерном оружии, которое РФ вывела на космическую орбиту.