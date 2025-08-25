Ракета Orbit Launcher і повітряний старт: як Україна будує власну космічну програму, — BBC (фото)

До початку вторгнення Російської Федерації у 2022 Україна встигла зробити крок для розвитку ракетно-космічної програми та створила 14-тонну ракету Orbit Boy. Особливість Orbit Boy — пуск з літака за допомогою парашута.

Питання української космічної програми з'явилось у публічному просторі після затримання СБУ російського агента Леоніда Касторського, розповіло медіа CNN. Фігурант працював у службі охорони Державного космічного агентства (ДКАУ) і, серед іншого, передав росіянам документ про можливу співпрацю Польщі та України щодо розробки ракет, встановили розслідувачі. Ідеться про програму повітряного пуску, перший етап якої завершився у 2021 році: створили ракету Orbit Launcher для замовника з Великої Британії.

З'ясувалось, що програма існувала близько 20 років. Ідея полягала у тому, щоб ракета здіймалась у повітрі на літаку — на Ан-225 "Мрія" або на Ан-124 "Руслан". Коли літак набирав достатню висоту, відбувався скид: ракета падала на парашуті, доки вмикались двигуни та виводили її у космічний простір.

Космічна програма - як запускається ракета-носій Boy Launcher Фото: CNN

Медіа поспілкувались з анонімними співрозмовниками у ДКАУ та з експертом із питань космічної діяльності, ексрадником голови ДКАУ Андрієм Колесником. З'ясувалось, що 10 років тому Польща перша проявила ініціативу та зацікавленість у проєкту космічного пуску, але ніяких дій не було через "матеріальну зацікавленість певних людей". Втім, до ідеї повернулись у березні 2022 року, але на той час росіяни знищили "Мрію" і в умовах браку коштів під час війни проєкт не було можливості розвивати, написало CNN.

Космічна програма — що відомо про Boy Launcher

Співрозмовники медіа пояснили, що замість держави до програми повітряного пуску приєдналась приватна компанія. Українські інженери довели роботу до стадії аванпроєкт (технічна документація з деталями виробничого процесу). Суть ідеї полягала у тому, що "великий транспортний літак підіймає на значну висоту ракету-носій і там вже запускає її в космос". Над проєктом відновили роботу у 2019-20 рр., але держава гроші на це не виділила. Натомість компанія "Південмаш" створила ракету-носій Boy Launcher для повітряного старту. Замовником ракети стала британська компанія Orbit Boy, але заснували її троє українців — Любомир Сабадош, Юрій Алексєєв та Володимир Усов, колишні співробітники ДКАУ, додало CNN.

Космічна програма - як виглядає ракета-носій Boy Launcher Фото: CNN

Вказується, що у 2021 році пройшло перше успішне випробування твердопаливного двигуна ракети-носія. У квітні 2022 створили інженерний макет.

Характеристики ракета-носій Boy Launcher та особливості роботи:

фізичні розміри — довжина 11,6 м, діаметр 1,4 м, вага 14,5 тонни;

корисний вантаж — 200 кг (наприклад, мікросупутники для виведення на низьку орбіту);

ракету на візку завантажували в Іл-76, потім скидали на певній висоті, далі візок відпадав, ракета вирівнювалась і тоді вмикався двигун на висоті близько 8 км.

Україна показала модель Boy Launcher під час виставки у Польщі весною 2022 року. Очікувалось, що нею зацікавляться іноземні партнери, виділять кошти, а пуски відбуватимуться з бази на Сицилії. Зокрема, якби вдалось отримати від інвесторів 150 млн грн, то перший пуск відбувся б у 2024 році.

"Наразі в планах провести перші пуски ракети у 2025 році", — написало CNN.

Медіа нагадало, що для України важливо отримати потужні технічні засоби з огляду на те, що РФ погрожує міжконтинентальною ракетою "Орешник", якою била саме по "Південмаш". Тим часом завмерли чотири інші проєкти: вихід з програми "Антарес" США (виготовляли перший ступінь), з програми будівництва ракети Vega С Франції (двигуни) і ракети-носія "Циклон-4М" Канади, не працює супутник "Січ-2-30", який підняли на орбіту у 2022 році (ймовірно, через кібератаку РФ).

Екскерівник ДКАУ Володимир Тафтай заявив CNN, що Україна зможе відновити космічну програму і вивести на орбіту вантаж до 700 кг. Для цього слід дістати 150-160 млн дол. та мати 3-4 роки, пояснив експерт CNN.

"Я вважаю, що вони абсолютно реально можуть виконати таку програму. Можливо, це займе трохи більше часу – на півроку-рік – через війну", — підсумував Тафтай.

Зазначимо, Фокус раніше писав про космічний проєкт України, пов'язаний з літаком "Мрія". Ан-225 був, серед іншого, призначений для виведення для пуску багаторазового космічного корабля "Буран", вагою близько 100 тонн.

Нагадуємо, весною 2025 року медіа Foreign Policy розповіло про унікальні можливості російської міжконтинентальної ракети "Орешник". у 2024 році на Defense Express написали про ядерну зброю, яку РФ вивела на космічну орбіту.