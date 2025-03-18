Російський "Орешник" навіть без ядерної боєголовки може збентежити НАТО

Як показав досвід війни в Україні, російські ракети з унітарними звичайними боєголовками виявилися не настільки ефективними, як очікувалося. Західні експерти стверджують, що "Орешник" може розв'язувати цю проблему.

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У листопаді минулого року Росія випробувала новий тип балістичної ракети середньої дальності "Орешник", що стало важливим сигналом як для України, так і для НАТО. Більшість обговорень навколо цієї ракети стосувалися можливості її оснащення ядерною боєголовкою, однак конвенційні можливості зброї також можуть поставити Альянс у замішання. Про це йдеться в матеріалі Foreign Policy.

На думку видання, у разі потенційного конфлікту масове застосування "Орешника" по стратегічних об'єктах НАТО, зокрема по авіабазах, пунктах управління і ракетних базах, завдасть масу проблем західним союзникам навіть без оснащення ракет ядерними боєголовками.

Оглядачі зазначили, що під час війни в Україні ефективність російських ударів була недостатньою: ракети, які мають ЗС РФ, не принесли очікуваного результату.

"Російські ракети, оснащені унітарними звичайними боєголовками, не змогли вивести з ладу ключові українські авіабази та інші об'єкти через поєднання низької точності та успішної української ППО. "Орешник" допомагає розв'язувати цю проблему", — йдеться в матеріалі.

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За даними аналізу відеозаписів і супутникових знімків, ракета здатна нести до 6 боєголовок, кожна з яких містить 6 суббоєприпасів. Отже, одна ракета випускає до 36 бойових елементів, що значно підвищує ймовірність успішного ураження цілей.

НАТО має вжити заходів

Наразі системи протиракетної оборони НАТО не мають надійних засобів для перехоплення "Орешника". Більшість сучасних комплексів, включно з Patriot, не здатні ефективно реагувати на балістичні ракети, що спускаються з високою швидкістю. Лише системи Arrow 3 і SM-3 Block IIA мають теоретичний потенціал для перехоплення, але їхні запаси обмежені.

У зв'язку з цим НАТО вже сьогодні слід розглянути заходи щодо зниження вразливості своїх авіабаз. Одним із можливих рішень є розосередження авіації на менших об'єктах, використання шосе як тимчасових ЗПС і розвиток мобільних ремонтних бригад. Однак така стратегія вимагає значних фінансових вкладень і перегляду логістичних ланцюжків.

Раніше повідомлялося, що щонайменше дві американські системи потенційно можуть протистояти російській балістичній ракеті "Орешник". Водночас, як зазначив військовий експерт Петро Черник, Україна може розробити власний ЗРК, який впорається з російською ракетою.