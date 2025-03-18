Российский "Орешник" даже без ядерной боеголовки может поставить НАТО в замешательство

Как показал опыт войны в Украине, российские ракеты с унитарными обычными боеголовками оказались не столь эффективными, как ожидалось. Западные эксперты утверждают, что "Орешник" может решить эту проблему.

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В ноябре прошлого года Россия испытала новый тип баллистической ракеты средней дальности "Орешник", что стало важным сигналом как для Украины, так и для НАТО. Большинство обсуждений вокруг этой ракеты касались возможности ее оснащения ядерной боеголовкой, однако конвенциональные возможности оружия также может поставить Альянс в замешательство. Об этом говорится в материале Foreign Policy.

По мнению издания, в случае потенциального конфликта массовое применение "Орешника" по стратегическим объектам НАТО, включая авиабазы, пункты управления и ракетные базы доставит массу проблем западным союзникам даже без оснащения ракет ядерными боеголовками.

Обозреватели отметили, что в ходе войны в Украине эффективность российских ударов была недостаточной: имеющее у ВС РФ ракеты не принесли ожидаемого результата.

"Российские ракеты, оснащенные унитарными обычными боеголовками, не смогли вывести из строя ключевые украинские авиабазы ​​и другие объекты из-за сочетания низкой точности и успешной украинской ПВО. "Орешник" помогает решить эту проблему", — говорится в материале.

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По данным анализа видеозаписей и спутниковых снимков, ракета способна нести до 6 боеголовок, каждая из которых содержит 6 суббоеприпасов. Таким образом, одна ракета выпускает до 36 боевых элементов, что значительно повышает вероятность успешного поражения целей.

НАТО должно принять меры

На данный момент системы противоракетной обороны НАТО не имеют надежных средств для перехвата "Орешника". Большинство современных комплексов, включая Patriot, не способны эффективно реагировать на баллистические ракеты, спускающиеся с высокой скоростью. Лишь системы Arrow 3 и SM-3 Block IIA имеют теоретический потенциал для перехвата, но их запасы ограничены.

В связи с этим НАТО уже сегодня следует рассмотреть меры по снижению уязвимости своих авиабаз. Одним из возможных решений является рассредоточение авиации на меньшие объекты, использование шоссе в качестве временных ВПП и развитие мобильных ремонтных бригад. Однако такая стратегия требует значительных финансовых вложений и пересмотра логистических цепочек.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере две американские системы потенциально могут противостоять российской баллистической ракете "Орешник". В то же время, как отметил военный эксперт Петр Черник, Украина может разработать собственный ЗРК, который справится с российской ракетой.