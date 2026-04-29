Расстрел, спасение и дрон-свидетель: как фильм "Киллхаус" разоблачает военное преступление РФ

КИНО, СТАВШЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ: ПРЕМЬЕРА "КИЛЛХАУС" И РЕАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ БОЛЬШОЙ КАМЫШЕВАХИ

На этой неделе состоялась премьера фильма "Киллхаус". Пока зрители в залах наблюдают за напряженным сюжетом, мы на Харьковщине знаем: за каждым кадром стоит реальная драма, зафиксированная не только операторами, но и следователями и прокурорами.

В основу ленты легла невероятная операция ВСУ "Иди за мной", состоявшаяся в июне 2022 года в Изюмском районе.

Июнь 2022 года. Село Большая Камышеваха оккупировано мотострелковыми подразделениями РФ. Российские военные из стрелкового оружия в упор расстреляли гражданский автомобиль.

Мужчина получил тяжелые ранения, но чудом выжил в разбитой машине. Женщина оказалась заблокированной под огнем в "серой зоне".

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" совершили почти невозможное — они вывели женщину через минные поля, используя дрон с записью "Иди за мной".

Для правоохранительной системы эта история — не просто сценарий. Это квалификация по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Уникальные кадры с дрона, которые легли в основу фильма, в свое время стали ключевыми доказательствами в уголовном производстве. Правоохранители тщательно идентифицировали подразделения РФ, которые отдали приказ стрелять по гражданским.

Свидетельство спасенных супругов — это фундамент обвинения, не имеющего срока давности.

Такие фильмы помогают миру понять: то, что они видят на экране, — это повседневная работа наших следственных групп, которые фиксируют преступления оккупантов на деоккупированных территориях.

"Киллхаус" — это не просто боевик. Это художественный манифест нашей несокрушимости. Когда враг расстреливал автомобиль с гражданскими, он думал, что свидетелей не останется. Но остались дроны, остались спасенные люди и остался Закон. Мы изучали это дело до мельчайших деталей, и сегодня оно звучит на весь мир с киноэкранов. Правда всегда находит путь — иногда через объектив дрона, а иногда через залы суда.

